Brenda Spasiuk inicio el camino a Tokio con la maratón Internacional de Reyes en Concordia

Brenda participó el sábado a la noche en la Maratón Internacional de Reyes (10 km) que se corrió en Concordia (Entre Ríos), el cual congregó a más de 3.000 competidores. La misionera hizo su primera performance entre el grupo de Elite del atletismo argentino y finalizó en séptimo lugar de un pelotón de 675 damas y 2.400 varones que compitieron en la noche entrerriana.

En varones, el local Federico Bruno con una marca de 29.50 minutos se alzó con el primer puesto, logrando un nuevo récord. Entre las mujeres; la cordobesa y Olímpica Rosa Liliana Godoy con un tiempo de 34.48 minutos se quedó con el primer lugar.

Los 10 km. y 5 km. de la Maratón Internacional de Reyes es la prueba atlética más convocante del litoral Argentino, reuniendo corredores de todo el país y naciones limítrofes.

De esta manera la misionera puso en marcha el camino hacia su sueño que la llevará a competir en Argentina y distintos países del mundo en busca de la clasificación para las próximas olimpiadas de Japón. En este objetivo, Brenda cuenta con el apoyo además de su nuevo entrenador, Diego Molina; Profesor de Educación Física. Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, ultra maratonista (Finisher) y preparador físico especializado en deportes de resistencia y ultra resistencia.

“Me encantó la carrera. Duro el circuito y el nivel altísimo entre las atletas de Elite. Siento que voy por un buen camino, me sentí fuerte en todos los kilómetros. El proceso es de a poco y confío en mi entrenador. Tenemos tiempo para llegar bien y en óptimas condiciones, solo hay que cuidar el cuerpo para no lesionarme y pensar todos los días en el objetivo principal. Hasta Tokio no paro”, dijo Brenda tras finalizar la carrera.

Posteriormente la misionera estará presente en la Prueba Atlética Internacional del Chamamé (10km ) del 4 de febrero en Federal (Entre Rios); en tanto que el 20 de Junio correrá la Maratón de la Bandera (42.195km) en Rosario (Santa Fe). Y en Septiembre volverá a correr en la Media Maratón de Buenos Aires (21km).

Así Brenda Spasiuk buscará su mejor nivel en el atletismo de menor a mayor participando en carreras de 10km. 21 km. y 42 km. En ese proceso de preparación se sumará en el 2018 y 2019 a los Calendarios Nacional e Internacional de la especialidad buscando el puntaje ideal que le permita aspirar un lugar en Japón en el 2020.