Safrán: “Como somos de las pocas provincias que no tomó deuda, nos están ofreciendo fondos todo el tiempo”

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, afirmó esta mañana que la provincia podría seguir este año sin echar mano al recurso de tomar deuda en los mercados financieros, a pesar de las restricciones económicas y de los menores recursos que imponen “austeridad” a la hora de adminstrar.

En el 2016 la provincia se mantuvo como uno de los pocos distritos del país que pudo atender sus compromisos sin tomar endeudamiento, principalmente emitiendo bonos. Tampoco necesitó perdir adelantos de la Coparticipación, otro recurso al que debieron acudir otros gobernadores.

Según el CIPPEC el stock de deuda de las provincias creció a 343.000 millones de pesos a finales del año pasado, desde $256.000 millones. Pero lo más preocupante es que este endeudamiento se tomó emitiendo bonos en el mercado financiero que luego fueron comprados por bancos, fondos o inversores particulares. “Nueve jurisdicciones emitieron 7.060 millones de dólares en lo que va del año, en tanto que diez lo han hecho en moneda nacional por un monto de $ 39.822 millones”, dijo Cippec.

Misiones por ahora se mantiene al margen de utilizar esa “tarjeta de crédito”.

“Misiones solo tomará deuda si es para realizar alguna obra de infraestructura”, explicó Safrán, quien también comentó que muchos bancos y entidades de crédito se acercan a la provincia para ofrecerle el acceso a los mercados. “Como no tomamos deuda, nos ofrecen todo el tiempo” esta posibilidad, dijo el funcionario.

“Hay mucha oferta de créditos, ya el año pasado fue así, imaginate que la provincia de Misiones no tiene deuda, es como cuando una persona va a un banco, el banco mira la calificación de crédito y es al que más le quiere prestar, al que no tomó deuda, esto pasó con Argentina a principios de año y con muchas provincias que salieron al mercado”, comentó el funcionario.

“Misiones califica muy bien pero esa decisión (la de tomar o no deuda) está en manos del gobernador y de la conducción política, con el ingeniero Rovira, pero hasta ahora la posición es ser muy cautos”, explicó.

Menos carga en salarios que otras provincias

La buena calificación crediticia y su reticencia a tomar deuda no es la única “buena nota” económica que tiene la provincia de Misiones y que la posiciona bien en el ranking nacional.

Además, los economistas que siguen al realidad fiscal de las provincias destacan que Misiones tiene una proporción menor de sus recursos afectados al pago de sueldos, a diferencia de lo que sucede en otras jurisdicciones. Safrán también indicó que esto fue fundamental para poder pasar un 2016 en el que se pudo cumplir con los compromisos sin emitir deuda o pedir adelantos de la Coparticipación.

“De los recursos que tiene la provincia el 55% se destina a sueldos otro 20 o 25% que se destina a gastos de funcionamiento, que son políticas sociales, la función de la salud, desarrollo social, turismo, y otro 15 o 20 por ciento va a obra pública”, explicó Safrán.

“Esta ecuación, pocas provincias la tienen, la mayor parte el 80 por ciento lo tiene comprometido para sueldos, un 20 por ciento, es para gastos de funcionamiento, pero muchas no pueden cubrir esto”, comentó.

“O no la ejecutan o lo hacen con fondos totalmente prestamos”, dijo Safran.

Se cumplió con todo

A la hora de hacer un balance sobre como finalizó el 2016 desde el punto de vista de las cuentas públicas, Safrán explicó que “terminamos bien porque pudimos cumplir con todos los compromisos”.

Safrán participó ayer de la reunión que tuvo el gobernador Hugo Passalacqua, con buena parte de los 75 intendentes de la provincia con el objetivo de bajarles un mensaje de austeridad en el manejo de los recursos.

Palabras más o palabras menos, el mandatario les explicó a los jefes comunales que hay que arreglarse con menos dinero, administrar creativamente y hacer rendir los recursos y tener paciencia cuando no se puede responder en forma inmediata desde Posadas a un pedido.

Pero además, dejó una directiva, hacer todo esto “dándole la cara a la gente”, estando en permanente contacto con los vecinos, que muchas veces se acercan para pedir una ayuda.

En esa reunión, Passalacqua explicó su posición de no bajar impuestos, como piden los sectores empresarios locales para reactivar la economía y ayudar a pasar esta crisis.

“Hay que entender el concepto de lo que se quiere transmitir, defender un Estado fuerte, sino no se pueden llevar a cabo líneas de desarrollo económico a pesar de lo que dicen algunas corrientes económicas, si uno deja librado al mercado los problemas no se resuelven por sí solos”, dijo Safrán, sobre esta postura de no recortar impuestos como Ingresos Brutos.

“Tenemos que defender un Estado fuerte con una política de impuestos sin castigar al sector privado”, dijo el ministro, y también avisó que “no hay reticencia en lo que plantea Nación de una reforma nacional tributaria, siempre que no se desfinancien a los estados”, dijo.

En este punto, en los próximos meses se podría plantear una dura puja entre provincias y Nación, ya que desde la Casa Rosada quieren que las provincias recorten impuestos provinciales, como Ingresos Brutos.

Negociación con la Nación

Safrán comentó también que este año fue de muchos viajes a Buenos Aires. “Fue un año muy intenso, viajé más veces (a Buenos Aires) que los otros dos años anteriores, producto de que Nación también tiene una posición de mucho diálogo, mucha convocatoria”, comentó.

El titular de la cartera que administra los recursos de la provincia comentó que en los próximos días tomará contacto con el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con quien tendrá un diálogo permamente para “destrabar recursos” y negociar la ejecución de partidas presupuestarias para la provincia.

“Dujovne va a trabajar con los ministros de economía provinciales, hay que hacer gestiones con ellos para destrabar pagos, fondos, lo vamos a ir a ver seguramente en las próximas semanas, va a ser el funcionario de permanente interlocución con el ministro de economia provincial”, comentó sobre la llegada del nuevo funcionario que reemplaza a Alfonso Prat Gay desde comienzos de año.

