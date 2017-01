El cuadruple play desembarcaría en Misiones el año que viene

El delegado en Misiones de Enacom, Pablo Velázquez explicó que el decreto nacional 1340/2016 libera la prestación de los servicios de cuádruple play para todo el país desde el primero de enero de 2018. Además de las empresas Telecom, Gigared y Telefónica se suma la autorización a Nextel.

Velázquez recordó que el 30 de diciembre salió el decreto que autoriza el cuádruple play en el país. “Todas las empresas pueden prestar los servicios de telefonía fija, televisión por cable, telefonía móvil e internet” comentó.

Además de las tres empresas prestatarias de los servicios de telefonía, Telecom, Gigared y Telefónica se abrió la puerta a Nextel para que brinde los servicios. De esta forma Cablevisión/Clarín podría ingresar a ser prestador de los servicios de cuádruple play a través de Nextel.

El funcionario recordó que la nueva legislación permitirá avanzar en la convergencia de las redes y servicios, promoviendo el despliegue de redes de última generación e internet en todo el país.

El Decreto 1340/2016 que establece las pautas para la implementación de las normas básicas para alcanzar un mayor grado de convergencia de redes y servicios en condiciones de competencia, promover el despliegue de redes de próxima generación y la penetración del acceso a internet de banda ancha en todo el territorio nacional.

A partir de esta legislación y en un plazo no mayor a 6 meses, Enacom llamará a Concurso Público Nacional e Internacional para la asignación de nuevas bandas de frecuencias para la prestación de servicios de comunicaciones móviles, con el objetivo de maximizar e incrementar los recursos radioeléctricos utilizados.

El decreto tiene entre sus objetivos principales generar las condiciones para que ingresen nuevos operadores de telefonía móvil en el mercado, fijando criterios para que haya más competencia, y dispone la asignación de nuevas frecuencias para mejorar la calidad de las comunicaciones.

Asimismo, autoriza a las empresas de telefonía a brindar televisión por cable con condiciones que cuidan a las cooperativas y a las pequeñas y medianas empresas de las distintas localidades del país; y autoriza a las empresas de televisión satelital, que cuenten con permisos, a brindar también internet satelital. También fomenta las inversiones en nuevas tecnologías para llevar internet de alta velocidad a todo el país y avanzar así en la convergencia de medios. Finalmente, protege a los usuarios de prácticas anticompetitivas y fija las pautas para conformar una red de Protección Pública y Operaciones de Socorro, Defensa y Seguridad.

Dentro de este marco legal, se adoptarán normas y procedimientos que aseguren la reatribución de frecuencias del espectro radioeléctrico, con compensación económica y uso compartido, a frecuencias atribuidas previamente a otro servicio y asignadas a prestadores de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) o de Servicios de Comunicación Audiovisual que soliciten reutilizarlas para la prestación de servicios móviles o fijos inalámbricos con tecnologías LTE o superior. Para ello, la Autoridad de Aplicación deberá imponer obligaciones de cobertura y metas específicas.

Enacom, a su vez, estará facultado para asignar frecuencias del espectro radioeléctrico, estableciendo compensaciones, obligaciones de despliegue y cobertura en los plazos que correspondan. Asimismo, y para asegurar las inversiones necesarias para el país, la legislación garantizará un marco de inversión que protege el despliegue de infraestructura por 15 años en las redes de última milla. Se ratifica el compromiso de que las empresas de telecomunicaciones puedan brindar servicios de cable a partir de 2018 y se asegura que las empresas que hasta 2015 brindaban simultáneamente servicios de televisión satelital e internet, puedan seguir haciéndolo.

El decreto también protege a los usuarios, ya que detalla expresamente que las prestadoras que brindan ofertas conjuntas de servicios deberán detallar el precio de cada uno de ellos y no podrán supeditar la contratación de un servicio cualquiera a la contratación de otro.

Los prestadores de servicios móviles realizarán acuerdos para fijar las condiciones técnicas, económicas, de operación y legales. Esos acuerdos no podrán ser discriminatorios o fijar condiciones técnicas que impidan, demoren o dificulten la Interconexión. Además, el Reglamento Nacional de Interconexión facultará a Enacom a definir precios de referencia para garantizar la celeridad, neutralidad, no discriminación y competencia equilibrada entre los prestadores de servicios móviles. Asimismo, no deberán contener condiciones técnicas, de interconexión, operacionales ni de ninguna otra índole que demoren, dificulten o creen barreras de acceso al mercado a los restantes prestadores.

Buscan llevar internet a todos los pueblos misioneros

Velázquez afirmó que “el objetivo principal este año es lograr interconectar a la mayor cantidad de pueblos de la provincia. Además mejorar los servicios de comunicaciones”.

Para mejorar el servicio de comunicaciones se trabaja en el programa Hertz, que es un sistema informático de normalización del espectro radioeléctrico. Esto permitirá mejorar las comunicaciones en todo el país.

“En materia de internet y telefonía móvil la verdad que venimos muy mal en el interior de la provincia” reconoció el funcionario. Explicó que se trabaja con los intendentes para poder permitir las inversiones privadas en conectividad.

Recordó que está vigente el Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU) a través del cual Enacom invertirá hasta 350 millones de pesos para financiar la instalación en poblados de hasta 2.500 habitantes alejados de grandes centros urbanos y contempla la prestación del servicio en escuelas y bibliotecas.

El Enacom, actuando como Autoridad de Aplicación del FFSU, llamó a concurso para el financiamiento parcial a través de Aportes No Reembolsables a partir de la Resolución N°8955-E/16 para garantizar acceso a internet de banda ancha a zonas alejadas de los centros urbanos.

De tal modo, los proyectos a financiarse serán aquellos que se centren en localidades de hasta 2.500 habitantes y localidades sin servicio de hasta 500 habitantes.

El concurso se financiará hasta un 80%, mediante aportes no reembolsables, las inversiones de los proyectos presentados, con un máximo de $ 2 millones para proyectos de una localidad y hasta $ 3 millones para los que abarquen 2 localidades o más. El monto total asignado al Concurso será de hasta $ 350 millones.

Quienes podrán presentar proyectos serán aquellos licenciatarios de servicios TIC con registro de valor agregado de acceso a Internet, permitiéndose un solo proyecto por licenciatario con el fin de preservar la diversidad de oferta y la competencia, a la par de incentivar la participación de los proveedores locales.

Los proyectos tendrán como requisito impulsar, en algunas de sus etapas de desarrollo, la implementación de redes multiservicios de banda ancha basadas en tecnología IP.

Piden que denuncien las fallas en Telefonía e Internet

El delegado de Enacom pidió que se denuncien los problemas de conectividad “respecto a telefonía fija, móvil, videocable e internet”.

Estos reclamos son importantes porque así se pueden plantear las demandas a nivel nacional y frente a las empresas que incumplen los servicios.

Las denuncias pueden hacerse en las oficinas de Enacom en Posadas por calle Ayacucho 1776 o al correo misionesnacom.gov.ar o al teléfono fijo 376 4432022.

