Molineros de yerba mate destacaron la reinstalación del reintegro a las exportaciones

“Resulta positivo que el Estado Nacional haya decidido tomar esta medida con el fin de promover la mejora de la competitividad y el valor agregado de sus productos”, afirmó el director ejecutivo de la Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora.

El director ejecutivo de la Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora, Roberto Montechiesi, elogió el decreto presidencial que reinstaló el reintegro a las exportaciones de yerba mate.

“Resulta positivo que el Estado Nacional haya decidido tomar esta medida con el fin de promover la mejora de la competitividad y el valor agregado de sus productos, fomentando ese atributo en origen y sus exportaciones, pero es necesario que el estado provincial como Misiones, deje de gravar con Ingresos brutos a la yerba mate exportable, y acompañar las buenas acciones que desde la Nación han nacido con el nuevo año a partir del 1 de enero de 2017, inclusive”, manifestó.

Explicó a Télam “que hace ya 11 años, por resolución Nº 616 / 2005, del Ministerio de Economía y Producción, se fijó el reintegro de exportación al 0 %, para una nómina de productos alimenticios”.

“Según mencionan los considerandos de la norma puede existir ‘una tensión estructural entre consumo y exportación’. Estos aclaran que “resulta razonable suspender transitoriamente los reintegros a la exportación para un conjunto de estos productos con el propósito de colaborar en la estabilización de sus precios interno”, dijo.

Recordó que “la yerba mate no está caracterizada como un producto de exportación no diferenciado (no es un “commoditie”) y el volumen comercializado en el mercado externo sólo representa el 11 % del volumen nacional producido anualmente, donde Medio Oriente es el principal comprador”.

“Lograr exportar yerba mate requirió del universo yerbatero, en especial de las industrias elaboradoras y de los gobiernos de la provincia de Misiones y Corrientes, sobre todo de las acciones conjuntas con la Subsecretaría de Comercio e Integración del primer estado provincial mencionado, ingentes esfuerzos y gastos que la hicieran conocer al mundo y llegar a degustarla en sus diferentes modalidades de ingesta”, agregó.

En ese mismo sentido manifestó que “la aplicación de la Resolución Nº 616, perjudicó de manera regresiva al mercado externo de la yerba mate que, sin duda alguna, perdió competitividad con los otros países exportadores del producto como Brasil y Paraguay”.

“Desde la entidad se solicitó la revisión de aquella Resolución, la eliminación del derecho de exportación (5%), tributado antes de realizar nuestras cargas o embarques que, para el caso de la yerba mate no se lo debe identificar como un subsidio, sino como parte de la lógica de incentivar el comercio externo”, consideró.

Por otra parte Montechiesi, detalló cómo fue comercialización durante el 2015 en el mercado interno como en el externo de la yerba.

“El volumen comercializado en el mercado interno argentino para el año 2015, fue de 250.102.133 kilogramos, de los cuales 102.000.000 kilos, es decir el 40.78 % fueron producidos por nuestra entidad, de los cuales el 61 % corresponden al formato de medio kilo, 32 % a un kilo, 2 % a 2 kilos, 1% a un cuarto kilo. 1 % a otros formatos y 3 % yerba sin estampillar”.

“Del total del mercado interno, alrededor 32 millones de kilos proviene de industrias misioneras no asociadas a nuestra CMYMZP, 33.357.337 millones a molinos extra zona y 82.035.673 millones de kilos a molinos de la provincia de Corrientes”, añadió.

“En cuanto al mercado externo, el total exportado fue de 36.758.580 de kilogramos, por un total FOB Buenos Aires de U$S 112.556.526, participando nuestra entidad con el 52 % del mercado”, explicó.

JRC