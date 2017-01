Fue llevado al juzgado el hombre acusado de golpear y disparar contra el juez Silva Dico

Fernando Ochoa, el hombre de 62 años detenido la semana pasada en San Luis por su presunta vinculación con el ataque que sufrió en la vereda de su casa el juez Laboral 1, Manuel Silva Dico, ya fue llevado al juzgado de Instrucción Seis de Posadas, a cargo de Ricardo Balor.

En primer lugar, el sospechoso deberá designar un abogado que lo defienda. Luego le harán una entrevista, con la participación de distintos profesionales y finalmente lo llamarán a indagatoria. Recién en ese momento se sabrá la calificación provisoria del caso y si el hombre quiere o no declarar. Puede ampararse en el derecho constitucional de abstenerse.

Si bien la captura la concretó personal de la comisaría Quinta de la localidad de Juana Kuslay, los investigadores misioneros estaban tras sus pasos desde horas posteriores al hecho, ocurrido el 30 de noviembre sobre la avenida 115 de la capital provincial.

Silva Dico fue golpeado y hasta gatillaron con un revólver contra él. Por fortuna la bala no salió y la cosa no terminó en tragedia.

