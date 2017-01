El santafesino Arístides Álvarez es el ganador del premio al “Docente Innovador” de Misiones Online

El alumno Facundo Quiroga, de tercer año del Nivel Superior del Instituto Superior N° 9045 “Zona Oeste”, en Rosario, Santa Fe, postuló al profesor para el certamen que por primera vez realiza Misiones Online por el Premio “Docente Innovador”, que tiene por objetivo otorgar un reconocimiento al maestro que promueva el uso de las tecnologías en el aula.

La historia del santafesino Arístides Álvarez, actual director del establecimiento educativo, fue postulada por su trabajo en el cuidado del uso de las tecnologías y la prevención del ciberbullying y del grooming, y ganó por mayoría del voto del público con su historia.

El docente hace un fuerte trabajo con los adolescentes en prevención y buen uso de las herramientas de las redes sociales. Realiza desde hace varios años charlas y capacitaciones para padres y alumnos sobre convivencia escolar, dictando estrategias para abordar el bullying dentro y fuera de la escuela.

El Concurso por el Premio al “Docente Innovador” tuvo una modalidad de interacción con las redes sociales, donde los mismos alumnos debían postular, contar la historia y hacer campaña para lograr que su Docente o Profesor sea el más votado por el público para alcanzar el premio. En Rosario, Santa Fe, se movilizaron para lograr que su candidato gane.

El premio para Arístides Álvarez será un fin de semana para dos personas en Puerto Iguazú, visitando las Cataratas del Iguazú “Maravillas del Mundo”.

En tanto, una distinción especial recibirá el profesor de Educación Física, Fernando Boede, del CEF N°28, de Posadas. Fue la segunda historia con mayor número de postulaciones y votos. Fue propuesto por su alumno Marcos Daniel Pucheta ya que “en sus clases de Educación Física utiliza métodos de entrenamiento muy inusuales a las convencionales, incorporando carditacómetro, cronómetros, test de capacidades físicas, medición de presión arterial, antropometría, datos estadísticos como también materiales audiovisual para las clases, lo cual tiene beneficios extremos y la gente concurre muy entusiasmada”, relató.

La educación y la tecnología

En la entrevista con Misiones Online, el docente santafesino compartió su visión sobre la educación y la tecnología.

“La tecnología es una excelente herramienta para aplicar en la educación. La tecnología ha llegado para internarse con nuevas formas de comunicación, de acceso a la información. El saber ya no está más en manos exclusivas de los docentes. El aula ya no puede tener el formato tradicional. Hay que trabajar en los espacios con la tecnología (celulares, computadoras, proyectores, internet, video conferencia, pizarras digitales, etc.). Pero faltan recursos, falta capacitación”, admitió Arístides.

En este sentido, agregó que “estamos en un modelo educativo con escuelas del siglo 19, con docentes del siglo 20 y alumnos del siglo 21. Hay mucho para trabajar, mentes que abrir, modelos que dejar y mucho para cambiar”, expresó.

Para el docente, hay que “volver a enamorar a los chicos de la escuela, y ellos nacen con la tecnología. Por lo tanto, hay que abrir las puertas de la escuelas a la misma, pero en modelo de inclusión donde todos en todos los lugares del país tengan el derecho y la oportunidad de acceder a la misma”, remarcó.

En diálogo con FM Libertad, el ganador describió la tarea que realiza desde hace seis años abordando la temática de acoso escolar, ciberbullying y del grooming desde la prevención con niños y adolescentes en el uso de las nuevas tecnologías. “Se trabaja en alertar los peligros que hay en el uso descuidado de las mismas. Además de trabajar con los alumnos, se aborda la temática con docentes y padres, como así también el acoso que hay en la comunidad educativa entre adultos, que en muchos casos terminal mal”, manifestó.

Álvarez contó que realizan este trabajo a través de las escuelas, medios de comunicación y seminarios, tanto con organizaciones nacionales como internacionales para abordar el tema de uso de las redes sociales. En ese sentido manifestó que “es un trabajo de todos, convoca a docentes, padres y alumnos”, dijo.

El docente aconsejó que para evitar que los niños y adultos se pierdan en el mundo de las redes sociales hay que: “apostar al diálogo y la confianza entre padres e hijos, esto se va perdiendo precisamente por el uso excesivo de las pantallas”, dijo y agregó que “debemos dejar de lado el uso de dispositivos en algún momento del día, para poder dialogar y que en esas conversaciones puedan surgir cuestiones sobre los peligros de mal uso de las redes sociales”.

Por último destacó la iniciativa de premiar al docente por sus propios alumnos: “en mi caso me tomó por sorpresa, pero es bueno saber el reconocimiento de los chicos, y nada me sorprende de Facundo”, expresó con agradecimiento.

Historia y pasión por la docencia

Arístides tiene 56 años, nació el 19 de noviembre de 1960 en Centeno, una localidad a 100 km de la ciudad de Rosario. Su padre fue ferroviario, su madre modista, y tiene un hermano de nombre Rodolfo. “Al año de mi nacimiento nos vinimos a vivir a Rosario”, recordó Arístides.

Ingresó a la docencia en abril de 1985, con fecha de alta formal el ingreso el 1° de agosto de 1985. “Estaba estudiando Análisis de Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario, me había recibido de Bachiller Nacional y de Técnico Nacional en Computación, cuando comencé a trabajar de Docente por casualidad, sin buscarlo, ya que acompañé a una amiga a averiguar en un Instituto por una carrera de turismo y la secretaria me preguntó a que me dedicaba y ante mi respuesta me ofreció dar clases en el nivel superior. Al otro día estaba ante 30 alumnos dando clases, fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida, amo la docencia desde entonces”, afirmó Arístides.

Desde 2009 hasta la actualidad, es Director de Nivel Medio y Superior del Instituto Superior N° 9045 “Zona Oeste”. Además es Profesor de Nivel Superior en el Instituto N° 4011 “Gral. Belgrano” desde 1985, es Coordinador del espacio Capacitación y Desarrollo de la Mutual AMTRAM (Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario) desde el 2014, y también es Congresal Nacional del SADOP Seccional Rosario.

Su familia hoy está conformada por su esposa Alejandra, profesora de Inglés, actualmente trabaja en la mutual AMTRAM y hace diseño de carteras de cuero. “Tengo 4 hijos varones, Andrés de 26 años, está a una materia de recibirse de Licenciado en Ciencias Políticas en la UNR (Universidad Nacional de Rosario). Guido de 23 años, terminó de cursar y pronto a recibirse de Ingeniero en Telecomunicaciones en la UNRC (Universidad Nacional de Río Cuarto). Nicolás, de 19 años juega Futsal en la primera de Regatas Rosario y estudia Profesorado en Educación Física. Juan Cruz, de 18 años, juega Futsal en la primera de Regatas y estudia Profesorado en Educación Física”.

¿Qué decían de Arístides sus alumnos?

La historia propuesta por Facundo Quiroga fue la más votada por el público. “Arístides incentiva a los alumnos a utilizar las nuevas tecnologías y se comunica con ellos por estas. Hace capacitaciones de prevención del bullying y grooming con las redes sociales. Promovió que se realice un evento TEDx en la institución. Lleva a los alumnos a eventos relacionados con las TICs y los incentiva a participar en ellos”, fundamentó en su postulación.

Mariano Santangelo: Concientiza e incentiva a los alumnos mediante la música, y en la actuación en temas relacionados al bulling y grouming.

Daniela Maiz: Arístides es el Director del Instituto Zona Oeste donde trabajo. Es un innovador permanente de los modos de enseñar, a través de las tecnologías, pero también por medio de proyectos con gran participación del alumnado.

Juan Almendaño: Lo elegí porque es un gran docente, una gran persona y me parecen muy buenos los valores que transmite.

Marcela Mateos: Lucha contra el abuso.

Laura Cecilia Daoulatli San Martín: Incentiva a los alumnos al uso de las nuevas tecnologías.

Érica Panella: Motivador y entusiasta a la hora de propuestas innovadoras.

Gabriela Rivera: Lo elegí porque es una persona fuera de serie, que rescata a chicos que padecen o han padecido bullying y les da un espacio para que puedan compartir sus experiencias con otros chicos. Su labor desinteresada y a pulmón, lo lleva de escuela en escuela o a cualquier lugar donde se lo precise para hablar sobre este padecer que afecta a niños y a adolescentes. Su humanidad y calidez es sanadora. Necesitaríamos muchos Arístides en el mundo.

Irene López: Es un trabajador incansable en la lucha por la educación en clave de derecho. Un estudioso de las acciones que previenen los abusos de todo orden. Participante permanente de todas las actividades que se relacionen con estos temas.

Susana Solanes: Realiza importantes actividades para concientizar a la comunidad sobre el acoso escolar, con visitas a escuelas de la región y un destacado acto en la Plaza Pringles, todos los años, donde asisten sus alumnos y otros chicos y profesores de distintas escuelas.

Claudia Nigro: Su vocación docente es innata. Se involucra profundamente con la formación de sus estudiantes y encarna las problemáticas que podrían afectar su crecimiento sano y en libertad, como el bullying escolar. En ese sentido, ha participado y organizado toda clase de actividades innovadoras, para colaborar en la desactivación definitiva de esta clase de acoso.

Fernando Ariel: Como pocos pueden hacerlo, enseñar el camino, no sólo desde el lugar de docente. Es un gran educador, siempre utilizando las nuevas herramientas que pueden ayudarnos a mejorar. Mejor persona.

Qué dice uno de sus hijos: Guido Arístides Álvarez, en el día del cumpleaños de su padre el pasado 19 de junio de 2016, escribió en su facebook un sentimiento que describe el perfil de persona del docente, ya no al profesional:

Me enseñaste a que día a día podemos ir cumpliendo nuestros sueños.

Me enseñaste a amar y proteger a la familia.

Me transmitiste el amor por el rojo, el interés por el conocimiento, la militancia, el aprecio por el cine independiente, la lectura, la poesía…

Soy un claro reflejo, una continuación, de tu ser. Comprenderte es también comprenderme a mí.

Me siento muy orgulloso de haber nacido en el seno de la familia que con mamá construyeron, y construyen, día a día.

Te quiero papi, espero seguir aprendiendo y compartiendo cosas con vos.

Feliz seas hoy en tu día, y siempre.

Por Patricia Escobar