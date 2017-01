Diálogo y prevención, principales acciones para atender la violencia escolar, ciberbullyng y grooming

Durante su carrera docente, Arístides Álvarez -ganador del Premio al Docente Innovador 2016 de Misiones Online- realizó intensas tareas de investigación relacionadas a la problemática de los videojuegos en los niños. Incluso fue la tesina de Proyecto de Investigación: Internet. Problemática del uso de esta herramienta en niños, adolescentes y adultos. Otra investigación realizada fue sobre reglamentación del uso de los cibers en Rosario, un trabajo de Investigación para el Honorable Concejo Deliberante. Y finalmente, sobre derechos de los docentes en el aula; y Violencia escolar; Ciberbullyng, Grooming.

¿Cómo empezaste con esto de utilizar las redes para ayudar a los chicos y padres con el tema del bullyng?

Como Analista de Sistemas, me interesé en los últimos años en la Seguridad Informática. Cuando tomé la Dirección de mi escuela, me asombré del grado de exposición de los alumnos en las redes sociales y como las utilizaban para acosar a sus pares.

Hubo un par de sucesos en la escuela que me llevaron a participar activamente en la prevención.

Un alumno de primer año estaba filmando con el celular a dos compañeros que se peleaban en la esquina de la escuela, en vez de sancionarlo con amonestaciones le di una acción reparadora que fue un video sobre la escuela. Allí descubrí un creativo, un alumno que me acompañó los cinco años de su tránsito por la secundaria con videos, animaciones y participando en las charlas de prevención. Hoy está estudiando cine en Buenos Aires.

Otro hecho fue una alumna de primer año que fue engañada por un adulto en las redes sociales (grooming) y estuvo secuestrada dos días. Fue una situación tremenda, por suerte la chica fue encontrada con vida pero había sido violada, ultrajada en su inocencia.

Ante estos hechos y con mis conocimientos en seguridad informática me dije que había que hacer algo desde la prevención en las escuelas para combatir el acoso (bullying), el ciber acoso (ciberbullying) para que no suceda más no solo en mi escuela sino en ninguna escuela de nuestro país y del mundo. Son muy duras las secuelas y consecuencias de estas acciones en los niños y jóvenes y también en los adultos responsables de ellos.

Así participé con un grupo de madres de víctimas de grooming en la campaña para que se sancione una Ley contra el grooming, y obtuvimos resultados positivos. En diciembre de 2013 se sancionó la Ley 26.904 que incorpora el delito de grooming a nuestro código penal.

En mi escuela sumé a un grupo de alumnos que hacen Rap y otros colaboradores, formando un equipo que junto a profesores y madres de víctimas vamos a dar charlas y talleres de prevención a escuelas de toda la provincia de Santa Fe.

Me hago eco de una frase de Pierre Bourdieu que llevo como bandera

“La pregunta no es por qué me comprometo, sino como los demás pueden ser tan indiferentes”.

¿Cómo tomaste la iniciativa de los chicos que te postularon y la noticia del Concurso?

La iniciativa de la postulación de Facundo, me sorprendió gratamente. Me llenó de orgullo. Pero de “Facu” nada me sorprende, desde que en primer año, a los pocos días de clases, me sugirió dar programación en las horas de laboratorio de informática, desde que el año pasado me propuso organizar un Tedx, desde que organizó conmigo codo a codo ya dos festivales por la convivencia escolar, contra el acoso, el maltrato, la discriminación (bullying).

La noticia del concurso me llenó de alegría, el hecho de que los alumnos puedan reconocer y postular a sus docentes, en momentos donde la tarea docente a veces es castigada injustamente por la sociedad.

Es una excelente iniciativa de Misiones Online que celebro más allá del premio, y a la cual adhiero plenamente.