Ataque al juez: el sospechoso negó tener relación con el hecho y se lo acusó de “tentativa de homicidio”

Fernando Ochoa (62), el único detenido por la agresión que sufrió el 30 de noviembre el juez Laboral 1 de Posadas, Manuel Silva Dico, fue indagado esta mañana por el juez de Instrucción Seis, Ricardo Balor. Accedió a declarar y dijo que no tuvo nada que ver con el hecho.

El hombre, arrestado la semana pasada en San Luis, designó una defensora oficial subrogante y luego de la imputación formal, aceptó ser interrogado por el magistrado.

Fuentes del caso indicaron que Ochoa admitió que en esa fecha estuvo en Posadas, pero aseguró desconocer el hecho y reiteró que no tuvo nada que ver.

El sospechoso agregó que ni siquiera conoce la zona donde sucedió el ataque: la avenida Lucas Braulio Areco.

A Ochoa se lo acusó formalmente de “robo calificado y tentativa de homicidio en concurso real”. El segundo delito no contempla la excarcelación.

En un principio iba a asistirlo un defensor oficial, pero el abogado se inhibió por su amistad con Silva Dico. Entonces acudió una subrogante, que se hizo cargo de la defensa.

Antes de que declarara, al hombre se le describió el hecho y los indicios en su contra.