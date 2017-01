Trump amenaza a Toyota para que no construya planta en México y la lleve a EEUU

Fiel a su estilo, el presidente electo de EEUU, Donald Trump, amenzanó este jueves a la automotriz japonesa Toyota que si decide instalar una nueva planta en el estado mexicano de Baja California deberá afrontar importantes tributos en suelo americano.

Fue luego de que la empresa japonesa anunciara la construcción de una planta para fabricar autos Corolla, con destino al mercado de EEUU.

“Toyota Motor dijo que construirá una nueva planta en Baja California, México, para fabricar autos Corolla para EE.UU. O construye la planta en EEUU o pagará grandes impuestos fronterizos”, avisó Trump vía Twitter.

Conocida la amenaza de Trump, las acciones de Toyota en la bolsa de Nueva York pasaron a terreno negativo y a dos horas para el cierre bajaba un 0,5%. A su vez, el peso mexicano, que operaba casi sin cambios, comenzó a depreciarse nuevamente.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.

