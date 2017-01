Recomendaciones de Salud Pública frente a las tormentas que se presentan en Misiones

Ante la presencia de fuertes lluvias acompañadas de intensas ráfagas de viento en diferentes áreas de provincia, el Ministerio de Salud Pública de Misiones, recomienda a la población seguir pautas de cuidado para evitar que estos fenómenos meteorológicos provoquen consecuencias en la salud de las personas afectadas.

Entre las recomendaciones, el Ministerio de Salud solicitó a la población que en caso de ser posible posponga actividades a desarrollar en espacios al aire libre, y pidió a las personas resguardarse en el interior de una casa, edificio o automóvil, cerrando las persianas o cortinas y asegurando las puertas que dan al exterior.

Además es muy importante desconectar los aparatos eléctricos, como las computadoras y apagar los acondicionadores de aire, ya que las variaciones de voltaje que provocan los rayos pueden causar graves daños e incendios.

También recomendó evitar el contacto con tuberías, debido a que los caños y dispositivos del baño pueden conducir electricidad y producir una descarga a aquellas personas que entren en contacto con estos artefactos.

Si la persona se encuentra en el exterior, se recomienda buscar resguardo y no permanecer a la intemperie. En el caso que no sea posible, las personas deben alejarse de los árboles o postes de luz y no aproximarse a carteles u otras estructuras de chapa.

Ante la presencia de rayos, las personas que están afuera no deben pararse en una colina, en un campo abierto, en la playa o en un bote sobre el agua.

Deben buscar resguardo en un edificio sólido y resistente, pero no se deben refugiar en cabañas aisladas u otras estructuras en áreas abiertas. Además no hay que tomar contacto con superficies de metal como tractores, motocicletas, y bicicletas. En caso de lesionados llamar al 107.

En el caso de encontrarse en campo abierto sin edificios en las cercanías, la mejor protección es permanecer agachado, al aire libre, manteniéndose alejado a una distancia igual a dos veces la altura del árbol.

Si usted siente una descarga eléctrica (su cabello se erizará o sentirá un hormigueo en la piel), es posible que un rayo este próximo a caer sobre usted. Agáchese y póngase en cuclillas. Coloque las manos sobre las orejas y la cabeza entre las rodillas. Hágase lo más pequeño posible y reduzca al mínimo su contacto con el suelo, no se tienda en el suelo.

Las tormentas eléctricas son un fenómeno meteorológico caracterizado por la presencia de rayos, acompañadas por lluvias y vientos fuertes, pero pueden presentarse también sin estas condiciones climáticas.

Se forman entre nubes o entre una de estas nubes y la tierra, y la descarga es visible por la luz destellante que se produce con trayectorias sinuosas y de ramificaciones irregulares, a veces de muchos kilómetros de distancia.

Consejos prácticos

Quédese en su casa y evite circular por la calle, ya sea a pie o en vehículo.

Tenga una provisión de agua segura o mineral y alimentos no perecederos. Guárdelos en lugares elevados para evitar que entren en contacto con el agua.

Evite que los niños, las personas mayores o con alguna enfermedad o discapacidad queden solos en la casa.

Permanezca lejos de ríos y cursos de agua que estén en riesgo de desborde, como así también de tendidos eléctricos.

Identifique los lugares altos de su zona, así como los refugios temporales y las rutas para llegar a ellos.

Si está en un vehículo y el agua comienza a subir, bájese y busque refugio

Manténgase informado sobre los avisos y recomendaciones emitidos por las autoridades gubernamentales a través de los medios de comunicación.

Ante lesionados llamar al 107 Emergencias

Si su casa se inundó:

Espere a que el agua baje para realizar la limpieza; no manipule artefactos eléctricos y siempre desconecte el interruptor o la térmica.

No toque cables del tendido eléctrico que estén derribados.

Utilice botas y guantes de goma durante la limpieza.

Ventile las habitaciones.

Retire los alimentos que hayan estado en contacto con el agua y los que hayan estado por más de 2 horas sin refrigeración.

Deseche los artículos que no pueda lavar y desinfectar (colchones, alfombras, tapices, juguetes, revestimientos de muros y paredes y productos de papel).

Limpie a fondo pisos, paredes, muebles, mesadas y otros objetos utilizando 1 taza de lavandina (del tamaño de un pocillo de café) cada 10 litros de agua (1 balde).

Mantenga a niños y mascotas fuera del área afectada hasta que se haya realizado una limpieza completa.

Además, es importante adoptar los siguientes recaudos: