Posadas: Desde el municipio afirman que la EBY no cumplió con la entrega de camiones compactadores

Afirman que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) se había comprometido a proporcionar dos unidades para recolección de residuos al municipio de Posadas en contraprestación por los trabajos de limpieza y desmalezamiento en terrenos de Yacyretá. Aseguran que al Iprodha también le correspondería entregar dos camiones por la habilitación del barrio Itaembé Guazú. Indicaron que la ausencia de nuevas unidades dificulta la recolección, pero aseguraron que pese a ello la semana próxima estaría normalizado.

Daniel Arce, director general de Servicios Públicos de la municipalidad de Posadas reconoció que desde los días previos a la Navidad hay inconvenientes con la recolección de residuos, especialmente en los barrios más densamente poblados y que generan mayor cantidad de basura. Atribuyó el problema a que durante el año pasado no se incorporaron camiones compactadores, cuando lo habitual es que se sumen tres o cuatro unidades para reemplazar a las que van quedando inutilizables.

Detalló que en un año difícil en materia de disponibilidad de recursos, la comuna optó por destinar el dinero propio a la compra de equipamiento para obras públicas, especialmente máquinas para reparar calles y postergó inversiones en servicios públicos, más aún teniendo en cuenta que tenían el compromiso de la EBY de suministrarles dos camiones compactadores.

“Cada vehículo tiene unas 10 mil horas de vida útil, por desgaste al que están sometidos. Llega un momento en que el costo de reparación es más alto que el de reposición. Este año la EBY se había comprometido a entregarnos dos equipos compactadores, pero no lo hicieron”, dijo.

Explicó que el compromiso de la EBY surge como contraprestación a los servicios que presta el municipio en terrenos de la entidad. “En toda la zona costera que no está entregada al municipio, nosotros hacemos desmalezamiento y limpieza. Se puede ver ese trabajo en todo el sector costero de Miguel Lanús, tenemos un trabajo en la Costanera que hace mucho tiempo no se hacía. Todo ese trabajo lo hace el municipio a su propio costo, como retribución deberían haber entregado esos camiones y no lo hicieron”, indicó el director de Servicio Públicos del municipio.

Indicó que pese a la falta de vehículos nuevos, el servicio ya comenzó a regularizarse y la semana próxima estaría completamente restablecido, gracias al esforzado trabajo en doble turno que está realizando personal de los talleres municipales.

JRC EP