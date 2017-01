Informe nacional revela que en Misiones es alta la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes

Durante el año 2015, según el Sistema Nacional de Investigación Criminal (SNIC), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación se registraron 2744 homicidios dolosos lo cual representa el 0,2% del total de hechos delictuosos.

Para ese mismo año el Registro Nacional de Reincidencia informó 1694 sentencias condenatorias sobre el mismo delito, lo cual nos habla de un 62% de condenas sobre los homicidios registrados ese año.

Si se toma la evolución de la relación de estos índices a lo largo de los últimos 10 años, el porcentaje de sentencias condenatorias para los homicidios dolosos se ubica cercano al 50%. Al trasladar esta relación a los casos de robos –los cuales ocupan el primer lugar entre los hechos delictuosos con 473.068 casos (31% del total)- se ve un ostensible descenso de las condenas (18.020) en comparación con la cantidad de casos denunciados, lo cual representa un 3,8%. En síntesis, los homicidios dolosos presentan un movimiento inverso al de los robos: los homicidios constituyen un número bajo en relación a las denuncias y alto si comparamos cantidad de condenas con hechos delictuosos; en cambio los robos representan el 31% de los hechos delictuosos denunciados y al comparar sentencias condenatorias con denuncias el porcentaje presenta un marcado descenso.

Para el año 2015, la población penitenciaria de todo el país sumaba un total de 72.693 detenidos. Uno de los datos que releva el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) se relaciona con los delitos imputados a los detenidos, especificando en cada caso hasta cinco posibles menciones de delito. Sobre esa base, por ejemplo, se puede conocer la cantidad de personas acusadas de cometer un homicidio, más allá que también pueden estar imputadas por otro delito. Así, podemos observar que al año 2015 existían 28.332 personas que fueron imputadas por cometer el delito de robo, seguidas por los autores de homicidios dolosos (10.146), los infractores a la ley de drogas (8012) y, en cuarto lugar, los acusados de violación (6.382). Si comparamos este ranking con el existente en hechos delictuosos registrados por las policías de todo el país, veremos una marcada diferencia ya que los homicidios dolosos ocupan uno de los últimos lugares en esta fuente. Como se sostuvo en el Informe Ejecutivo SNEEP 2015 “esta característica responde fundamentalmente al funcionamiento del sistema de justicia penal y a la gravedad de las figuras delictivas; y no es equiparable a la distribución de la estadística general sobre delitos registrados.

Desde el año 2005, se observa una tendencia en aumento en el total de personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios por la comisión de homicidios dolosos, con un leve descenso en el año 2010 y 2011 y desde allí un aumento sostenido hasta la actualidad. Si comparamos la cantidad de personas detenidas por este delito en el 2015 con el año anterior, el aumento es del 9%, ahora si lo hacemos con el año 2005 el incremento se eleva al 69%. Sin embargo, si consultamos los datos producidos por el Sistema Nacional de Investigación Criminal (SNIC) advertimos que, al contrastar la cantidad de denuncias de homicidios dolosos realizadas en el año 2015 con las del 2005, el aumento ha sido sólo del 30% en comparación con el marcado crecimiento de personas detenidas por este delito.



La población penitenciaria, en general, viene sosteniendo un crecimiento continuo desde principios de este siglo relacionado con múltiples causas entre las que confluyen tanto el incremento delictivo como aspectos sociales, aspectos normativos y aspectos vinculados al funcionamiento del sistema de justicia penal. En lo referente a la distribución geográfica, los establecimientos penitenciarios ubicados en la provincia de Buenos Aires son los que concentran el mayor número de detenidos por homicidios dolosos en términos absolutos (4.582), cuestión que se condice con el número elevado de población y con la cantidad de delitos registrados en ese territorio. En segundo lugar se encuentra Santa Fe con 953 detenidos, seguida por Mendoza (903) y Chaco (426).

El lugar de alojamiento de un detenido no implica que el mismo haya cometido el delito en la provincia donde se encuentra el establecimiento penitenciario. Es por este motivo que para tener un indicador más certero de la proporción de personas detenidas por este ilícito en relación a la población de cada provincia, consideraremos las tasas de detenidos cada 100.000 habitantes según la Jurisdicción Judicial interviniente. De esta manera, se advierte que en el primer lugar se ubica la provincia de Mendoza con una tasa de 48 personas cada 100.000 habitantes, seguida por Chaco con una tasa de 35 personas y Misiones (31).

Según los datos correspondientes al 2015 de las 10.146 personas detenidas por homicidios dolosos –tanto procesadas como condenadas- existe una muy amplia mayoría de varones (9752) por sobre las mujeres (389 personas). Asimismo, los 9.686 ciudadanos argentinos constituyen el 96% de las personas en comparación con el 4% de ciudadanos extranjeros entre los que prevalecen los pertenecientes a países limítrofes y a Perú. Por otra parte, el 61% de los detenidos por el delito en cuestión tiene menos de 35 años (6.183), mostrando una distribución similar a la del total de población penal.

En este rango etario se destacan las personas que tienen entre 25 y 34 años, lo cual representa el 41% del total. El nivel de instrucción en general es bajo: 6422 (66%) detenidos no han superado los estudios primarios y el 7% no posee ninguna formación. Asimismo, al momento del ingreso a los establecimientos penitenciarios, el 42% de los imputados por este delito se encontraba desocupado y el 50% carecía de oficio y profesión. Estos indicadores son similares a los que se observan en relación al resto de la población penitenciaria.

En el año 2015, de las 10.146 personas privadas de su libertad por la posible comisión de un homicidio doloso, algo más de la mitad (55%) tenían impuesta una sentencia condenatoria. Sin embargo, el análisis de la evolución de la situación legal de los detenidos muestra que hasta el año 2010 el porcentaje de procesados era superior al de condenados, situación que se invierte recién a partir del 2011, sosteniéndose hasta la actualidad.

Las mujeres privadas de la libertad imputadas de haber cometido homicidios dolosos representan apenas el 4% sobre ese universo, valor que se ha sostenido a lo largo de los años y que es similar al porcentaje de mujeres presas en general. Es de destacar que de estas 389 mujeres, el 89% han sido detenidas exclusivamente por la comisión de un homicidio doloso; en otros términos, en estos casos el delito no se encuentra asociado a otra infracción penal. Este porcentaje, incluso, supera el de la población general de detenidos por este delito, ubicada en el 75%.