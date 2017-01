Emsa habilitará importantes obras en el sistema interconectado provincial

RELACIONADAS Intendentes de la Zona Norte firmaron acuerdo con Emsa para buscar soluciones a los cortes de energía

A mediados del año 2016 se adquirieron dos Grupos Generadores transportables marca MWM de 2100 kVA, los que serán recepcionados por nuestra empresa a fines del corriente mes. El destino de estos grupos es, uno para la ciudad de San Antonio y el otro para la ciudad de Bernardo de Irigoyen. La inversión total de u$s.: 1.200.000.

“Habilitaremos primero el que se instalará en San Antonio, estimándose su puesta en funcionamiento dentro de los 10 primeros días del mes de febrero/2017, luego instalaremos el de Bernardo de Irigoyen estimándose su habilitación dentro de los 10 días subsiguientes”, indicaron desde la Empresa de Electricidad.

Con estos equipos más los existentes estaremos en condiciones de abastecer el 100% de la demanda actual de ambas ciudades y sus zonas de influencia, en casos en que salga de servicio la línea de 33kV que alimenta la zona.

El costo de cada Grupo es de u$s 500.000.- y el de los trabajos complementarios más las remodelaciones en las Subestaciones Transformadoras de San Antonio e Irigoyen es de u$s 200.000.-, lo que hace una inversión total de u$s.: 1.200.000.-

SAN PEDRO:

Puesta en servicio de la Salida en 33 kV. de la Línea de 33 kV. “San Vicente-San Pedro”, en la Estación Transformadora 132/33/13.2 kV.”San Vicente”

En la localidad de San Vicente, se han adelantado trabajos, incluidos dentro de las obras complementarias de la Estación Transformadora 132/33/13.2 kV.”San Vicente”, que consisten en la construcción de una salida de línea de 33 kV. que permitirá, por medio de la Línea de 33 kV. “San Vicente-San Pedro” existente, alimentar San Pedro desde la Estación Transformadora 132/33/13.2 kV.”San Vicente”.

Esta nueva condición permitirá descargar el sistema de 33 kV. que actualmente provee de energía a las localidades de Pozo Azul, San Pedro, Bdo. de Irigoyen y San Antonio.

Tal situación significará una mejoría en las condiciones del servicio, tanto en San Pedro, como en las demás localidades mencionadas.

La programación de los trabajos mencionados prevén su finalización para fines de Enero de 2017.

LINEA DE 33 kV ELDORADO-POZO AZUL-B. de IRIGOYEN-SAN ANTONIO:

Nuevo trazado tramo Pozo Azul – Dos Hermanas

Esta obra ha sido licitada y su ejecución contratada por el Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, organismo que depende de la Secretaria de Energía Eléctrica de la Nación, quien administra el contrato correspondiente. La Provincia de Misiones participa en el control de los aspectos técnicos de la misma por medio del denominado Grupo Técnico Provincial de Apoyo conformado por personal perteneciente a EMSA.

Se estima que estará disponible para Julio 2017. Esta estimación se realiza en base a la situación actual de la obra, manifestando que Emsa tiene injerencia únicamente en las cuestiones técnicas de la misma.