Para el juez Jiménez es necesario un debate sobre la responsabilidad penal juvenil

El Gobierno impulsará una ley para bajar la edad de imputabilidad, para el juez Correccional y de Menores, César Jiménez, la responsabilidad penal juvenil como ley es una materia pendiente. “Estamos trabajando con una legislación que viene de la época de la dictadura militar”, señaló. No obstante consideró que el debate no debe partir de la edad, sino de algo más amplio, donde entiende que el encierro no es la solución.

César Jiménez. Radio Libertad

El letrado ve con buenos ojos que se debata la Ley de imputabilidad. “Debemos debatir, pero no partiendo de la base de la edad”, afirmó. Asimismo consideró que debemos pensar en una construcción más generosa donde la justicia pueda resolver situaciones de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.

“Tenemos que pensar si el chico de hace 30 años es el mismo de hoy”, manifestó. Opinó que no se debería dejar de lado los standares internacionales vigentes.

En cuanto a los jóvenes de antes y de hoy, el letrado dijo que es uno de los ejes de debate, donde el conocimiento que tiene un menor hoy, es mayor a el de hace 30 años. No obstante hay que analizar si eso es madurez, marcó.

Jiménez cree que hay que pensar una justicia diferente, donde el encierro no es la solución a una salida con la ley. “El encierro ha fracasado, por consiguiente debemos ir pensando en opciones más conciliadoras”, señaló.

Entre lo que entiende, como asignatura pendiente, es pensar un centro de contención y no en un centro de encierro, indicó.