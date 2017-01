Caso Wu: rechazan liberar a uno de los acusados e instan a que busquen a la mujer que participó del secuestro

La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas le rechazó el pedido de excarcelación al comerciante chino procesado por el secuestro del también supermercadista oriental Daniel Wu. Consideró que fuera de prisión el hombre puede entorpecer la investigación. Además instó a que se ubique a la mujer que actuó como “señuelo” para lograr la captura de la víctima, quien estuvo privada de su libertad por 13 horas.

La resolución lleva la firma de los camaristas Ana Lía Cáceres de Mengoni y Mario Osvaldo Boldú, que se expidieron sobre la apelación presentada por el abogado Rubén Tournier, defensor de Lin Shihua.

“La defensa sostiene que su asistido goza de arraigo, pero no se encuentra acreditado en autos cuál sería su actividad, tarea o trabajo, si es propietario o gerente de los supermercados mencionados. Tampoco se acreditó fehacientemente que relación lo une a la persona que aparece como propietaria de los locales comerciales; no existe en autos certificado de convivencia, libreta de matrimonio, información sumaria, que pudieran brindar elementos para sostener de manera concreta que al encartado lo une una situación familiar con su supuesta mujer”, consideraron los magistrados.

“Que con la amplitud probatoria que habilita a un incidente de excarcelación, el interesado no incorporó extremos de convicción que permitan valorar tanto la existencia de un núcleo familiar, como su actividad laboral legalmente registrada y cumplimiento de obligaciones que de ella derivan. No se incorporó siquiera documentación o boleta de servicio cuya titularidad esté en cabeza del imputado. En tales condiciones, no se probó el arraigo que desvirtúe el riesgo de fuga”, añadieron.

Según la Cámara Federal, “el imputado manifiesta tener una hija, pero no existe en autos elemento alguno que acredite tal situación, tampoco existen constancias de la edad de la supuesta hija, si reside con ellos en la localidad de Candelaria o se encuentra en la República de China – Conforme lo manifestó la defensa en la audiencia in voce realizada el 10 de noviembre del presente, en oportunidad de sostener el recurso de apelación al auto de procesamiento de Lin Shihua¬, tampoco se encuentra determinado si la actual pareja del imputado es la madre biológica o en su caso donde residiría ésta”.

Para los jueces de alzada, “se encuentra acreditado en autos que el día 17 de agosto del presente, Waihan (Danel) Wu, fue privado de su libertad, por dos personas que lo sustrajeron de la vía publica, lo introdujeron en el asiento trasero de un vehículo y llevado a una casa en el barrio de San Isidro donde lo mantuvieron en cautiverio hasta que la víctima pudo escaparse”.

Además Shihua, están procesados Alexis Puchalskki, los hermanos Alejandro y Fernando Senesoopha, el soldado voluntario Maximiliano Nicolás Penayo y Adam “Apy” Rojas.

“En cuanto a la afirmación de la defensa, en relación a que no era Lin Shihua quien manejaba el rodado si no que lo hacia el coimputado Alejandro Senesoopha, debemos mencionar que existen constancias en la causa que dentro del grado de probabilidad requerida, hacen presumir que la camioneta Audi color negra era conducida por el imputado Shihua (mensajes de texto entre los coimputados, ‘Api Rojas’ y Penayo, entre Penayo y Nando Senesoopha; inclusive en su ampliación indagatoria el imputado Penayo, afirma que tuvo que tirarse de la camioneta que manejaba Lin Shihua”, indicaron.

En ese tramo de la resolución, Cáceres de Mengoni y Boldú hacen mención a que aún falta la captura de la mujer que sedujo a Wu y se lo entregó a los captores. “Otro punto a analizar respecto a la viabilidad en la concesión de la libertad del encartado es la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, y en este aspecto es dable señalar que aún falta esclarecer líneas investigativas, por ejemplo–conforme lo manifestado por el representante del Ministerio Publico Fiscal en la audiencia de fs. 57/58¬ en la causa aún no fue habida la mujer utilizada como ‘señuelo’, es decir, la persona que se contactó con Daniel Wu y que lo llevo hasta el lugar donde lo esperaban sus captores, razón por la cual; dar con esta mujer es importante para coadyuvar a dilucidar los hechos; entendemos que de recuperar su libertad, Shihua podría frustrar su hallazgo o lo que ésta pudiera aportar”, sostuvieron.

El comerciante seguirá preso, al igual que los demás sospechosos, en la Unidad Penal Federal 17 de Candelaria.

