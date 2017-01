Para Díaz Beltrán, sacar la devolución del IVA perjudica el consumo y desalienta el mercado formal

Así opinó titular de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Gerardo Díaz Beltrán, sobre la eliminación de la medida (devolución del 5% del IVA), que regía desde hace 15 años y caducó el 31 de diciembre pasado y no fue prorrogada.

Gerardo Díaz Beltrán. Radio Libertad

El Gobierno de Mauricio Macri dejó caer la devolución del 5 por ciento del IVA a las compras con tarjeta de débito y hasta el momento no se anunció su renovación.

La medida, que rige desde hace 15 años, formó parte del intento de Domingo Cavallo en su gestión de la Alianza de fomentar la bancarización de las transacciones y luego fue renovada por todos los gobiernos posteriores.

De hecho, Mauricio Macri el 28 de abril pasado extendió su prórroga hasta el 31 de dieciembre de 2016, por lo que la medida caducó el sábado pasado.

Según fuentes del Gobierno, la medida no va a ser repuesta ya que argumentaron “el costo fiscal era alto y no cumplía con el objetivo de fomentar el uso de las tarjetas “.

El titular de la CEM consideró que no le parece que se tomen medidas de este tipo que perjudica el consumo. “Me parece una medida desacertada en estos momentos donde lo que se necesita es alentar el consumo”, señaló.

“El consumo interno nos permitirá a todos tener una actividad económica más dinámica. En nuestra zona necesitamos medidas que ese consumo se localice”, agregó sobre el tema Beltrán.

Para Beltrán, la devolución del IVA, además de alentar el consumo, es una forma de estimular el mercado formal y está bancarizado. “En definitiva la tarjeta de débito lo que permite es realizar una transacción con plata del titular, no es de préstamo, u otra cosa, entonces me parece que eso estimula el consumo y el mercado formal”, indicó.

Consultado si puede alentar las transacciones en negra, el empresario entiende, que si esto sucede, es responsabilidad de ambas partes, el comerciante y el que no exige la factura. No obstante indicó que “hay que tender también que el costo impositivo en la argentina y lo que está recayendo en Misiones hoy, es absolutamente impagable”, aseveró. En la misma línea advirtió que a partir de este mes tendrán problemas muchas empresas que no están pudiendo pagar el paquete de impuestos que tienen a fin de año. Aseguró que hay muchas empresas que no podrán afrontar, por ejemplo, el pago de aportes patronales, “no estoy justificando con esto las operaciones en negro”, remarcó, al tiempo que consideró necesaria una reforma impositiva.