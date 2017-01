Narcotráfico: otra “mula” condenada por transporte de marihuana en Misiones

Un hombre que cayó en un micro de larga distancia con una carga de marihuana fue condenado a cuatro años de prisión. Se trata de Guillermo Alejandro Acosta (28), oriundo de Eldorado, pero con residencia en Nueve de Julio. Como suele suceder en estos casos, jamás delató a quien le había encargado el trabajo.

El fallo se conoció en los últimos días de diciembre y lo dictó el Tribunal Federal de Posadas, luego de que el acusado se declarara culpable y se sometiera a un juicio abreviado.

Firmaron la sentencia los camaristas Norma Lampugnani, Manuel Alberto Moreira y Mario Hachiro Doi. La pena fue acordada entre la Fiscalía y la defensa del imputado.

El sábado 9 de abril de 2016, aproximadamente las 21, en la terminal de ómnibus de Posadas, en oportunidad de realizar un control, integrantes del Escuadrón 50 de la Gendarmería Nacional inspeccionaron el equipaje de un ómnibus que había partido de Puerto Iguazú y se dirigía a Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante la verificación los uniformados advirtieron que una valija presentaba peso excesivo, por lo que se optó por un control más exhaustivo y a tal efecto se empleó la presencia de un can detector de narcóticos guiado por personal de la fuerza, el cual reaccionó del modo habitual ante la presencia de estupefacientes.

Seguidamente, se solicitó al chofer del vehículo la identificación del poseedor del ticket N° 440464 adherido a la valija, refiriendo éste que según sus registros se trataba del pasajero ubicado en el asiento N° 14, el cual se hallaba vacío. No obstante, en el asiento contiguo, el N° 13 se ubicaba un ciudadano Acosta, quien viajaba con el boleto N° 00509345. Al pasar por al lado del asiento en cuestión, el can detector de narcóticos marcó el lugar nuevamente por lo que los uniformados procedieron a requisar una mochila que se encontraba con el hombre, la cual contenía entre otras cosas, un pasaje N° 00504394 con un ticket adherido N° 440464, coincidente con el de la valija sospechada.

Por disposición judicial se procedió a requisar la valija, donde se halló, entre prendas de vestir, ocho parques con una sustancia vegetal prensada, envueltos en cinta de color ocre. Una vez realizado el correspondiente narcotest en el lugar del hecho, arrojó resultado positivo para cannabis sativa (marihuana), con un peso total de 7,871 kilos.

En la requisa personal al pasajero, hallaron un celular marca Samsung negro con tapa y en su equipaje de mano el boleto que se mencionara anteriormente. Terminó preso de inmediato.

Acosta fue procesado y alojado en la Unidad Penal Federal 17 de Candelaria. Allí seguirá, ahora ya en calidad de condenado.

