Ibáñez donó una bicicleta al Hogar de Día, contó su historia y adelantó el compromiso de seguir ayudando a los que menos tienen

Un hermoso gesto realizó Leonardo Ibáñez, quien donó una bicicleta para los chicos del Hogar de Día, con el fin de que la disfruten en estos días de receso y todo el año. El propietario de la tradicional bicicletería, ubicada sobre la avenida Uruguay de Posadas, adelantó que generalmente recibe bicis usadas como parte de pago de otras nuevas, por ello aseguró que las pondrá en condiciones para seguir obsequiando para los participantes de la institución.

Ibáñez recordó que es paraguayo y que llegó a la Argentina cuando tenía 10 años, prácticamente no tenía nada, pero con mucho esfuerzo logró salir adelante “porque aquellos que dicen que en Argentina no hay trabajo mienten”. Y agregó que trabaja 12 horas por día y que ama lo que hace. En agradecimiento y con ganas de brindar algo por todo lo que recibió en esta tierra colorada, decidió comenzar con las donaciones, para que los chicos también se diviertan “porque ¿a quién no le gusta andar en bicicleta?”.

El hombre reconoció también que eligió el Hogar de Día para realizar la entrega de las bicis en agradecimiento al Vicepresidente Primero de la Cámara, Orlando Franco y a la Subsecretaria de Atención Integral Comunitaria, Alicia “Tequi” Duarte, quienes colaboraron y lo ayudaron a él cada vez que decidía organizar algún evento de ciclismo.

Asimismo, destacó la tarea de la Subsecretaria en los Hogares “donde atienden y se dedican a los niños que más necesitan”.

Ibáñez contó que aprendió el oficio en una bicicletería muy conocida de Constitución, en Buenos Aires, lugar que visita cada vez que tiene oportunidad. “Allí siempre me reciben de la mejor manera y eso me llena de orgullo porque aprendí mucho y también lo entiendo como un reconocimiento al trabajo”, agregó emocionado.

Colonia y actividades de verano

Por otra parte, en el Hogar de Día ya fueron planificadas las actividades para el verano y para este martes y miércoles se aguarda la visita de 17 jóvenes estudiantes solidarios de Estados Unidos que realizarán diversas actividades, como baile y práctica de “ultimate frisbee” que es un deporte de equipo que recoge elementos del fútbol, del baloncesto y del rugby, sustituyendo el balón por un disco volador. También tienen planificado visitar un día el Hogar de Iguazú.

Para la semana que viene y hasta el 21 de enero se realizará la colonia de vacacione en el Club Vial, ubicado en Itaembé Miní. La misma fue organizada para un promedio de 100 niños y adolescentes durante la mañana, donde además de divertirse en la pileta compartirán distintas actividades recreativas, como deportes y otros juegos lúdicos.

La semana pasada se iniciaron los controles médicos pertinente, atenciones y tratamientos especiales para que todos los chicos tengan la posibilidad de disfrutar de las actividades en el club, la que todos los años es muy esperada y generalmente convoca a nuevos participantes de distintos barrios. Se trata de una oportunidad donde el equipo interdisciplinario de profesionales también capta las situaciones de vulnerabilidad y realiza intervenciones en las familias de los nuevos chicos que se acercan a la institución.

A partir del 1º de febrero, en tanto, los Hogares de Día de Posadas e Iguazú contarán con docentes del Programa Escuela de Verano, que permite la realización de diversas actividades recreativas para aplicar los conocimientos adquiridos durante el año anterior, a través de juegos y otras propuestas que resulten atractivas para los niños y adolescentes.

Como todos los años, los Hogares mantienen las puertas abiertas, con propuestas recreativas para la contención de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.