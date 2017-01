Barrios: Para bajar la informalidad laboral “es necesario un paquete de medidas, no alcanza con una”

Ante el anuncio del designado ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien afirmó que está estudiando la posibilidad de reducir los impuestos al trabajo. El empresario posadeño, Diego Barrios, sugirió que además se genere un fondo indemnizatorio, ya que es una barrera a la hora de blanquear, dijo.

Diego Barrios. Radio República.

Consideró que con una sola medida no se logran soluciones mágicas. Entiende que hay varios factores en el caso de la informalidad, no solamente el problema es la parte fiscal, “también tiene que ver que el empresario no hace un ahorro para el momento de la indemnización, y este tema es una barrera para blanquear a los trabajadores”, dijo.

“Estamos viendo el IVA y el impuesto al cheque, que son impuestos que también afectan la actividad productiva; en particular el primero, que tiene un valor muy alto en relación a lo que recauda”, dijo el ministro Dujovne.

Pero según Barrios, la baja de impuestos no ha mejorado la informalidad. “Para mi está faltando otras medidas que tienen que ver con las relaciones laborales, como depositar por mes un porcentaje que va quedando para la indemnización, además de realizar los controles”, señaló.