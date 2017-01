Asesinato en San Antonio: la búsqueda del autor del crimen se extendió a distintas ciudades del Sur del Brasil

La búsqueda del asesino de Juan Carlos Da Silva (28), ejecutado a balazos el último día de 2016, se extendió a distintas ciudades del sur del Brasil, luego de que su propia familia confirmara que el buscado, luego de salir de Misiones, prefirió evitar la residencia de sus parientes que está cerca de la frontera con la Tierra Colorada y buscar refugio en otra población.

El homicida está identificado desde el día del hecho y se sabe que dejó la provincia a pie, en compañía de un hermano. Ese familiar fue quien detalló los primeros movimientos del prófugo apenas ingresó al vecino país.

La Policía de Misiones incluso pidió colaboración de sus pares brasileños, quienes fueron hasta la casa de los allegados del buscado y no lo encontraron. Sólo se toparon con el hermano, quien fue el último en ver al pistolero.

Ahora se espera la tramitación de la orden internacional de captura para focalizar más la búsqueda, que de todos modos está en marcha en ciudades de Santa Catarina y Río Grande Do Sul.

Hasta el momento, los investigadores de la comisaría de San Antonio manejan la hipótesis de que el pistolero y la víctima, que se llamaba Juan Carlos Da Silva (28), tuvieron una diferencia por una mujer y que esto derivó en el asesinato.

El hecho de sangre sucedió el 31 de diciembre alrededor de las 4 en el barrio Unido de San Antonio.

Da Silva cayó muerto de tres balazos frente a una escuela de ese vecindario. El asesino bajó de una camioneta Ford F-100 y sin mucho preámbulo le descerrajó los balazos, para luego abandonar allí la pick up.

