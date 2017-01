Trump y el hackeo ruso: “Sé cosas que otros no saben”

El magnate volvió a dudar de la injerencia de Moscú en la elección de EE.UU., como afirma la Casa Blanca.

El presidente electo Donald Trump sumó ayer misterio a la polémica que mantiene con el gobierno del presidente Barack Obama y las agencias de inteligencia del país sobre la injerencia rusa en la reciente campaña electoral. Volviendo a mostrarse escéptico sobre esa participación del Kremlin, que según la Casa Blanca habría perjudicado a la candidata demócrata Hillary Clinton, el magnate dijo ayer, enigmático: “También sé cosas que otras personas no saben”. Luego, prometió que daría más detalles mañana o pasado.

En declaraciones a la prensa a las puertas de su club Mar-a-Lago, en el sur de Florida, donde Trump pasó estas fiestas navideñas antes de regresar a Nueva York, el empresario electo volvió a poner en duda las afirmaciones de los servicios de inteligencia que acusan a Rusia de haber interferido en el proceso electoral.

“Bueno, sólo quiero que (los servicios de inteligencia) estén seguros, porque es un cargo bastante serio, y quiero que estén seguros”, dijo Trump. Luego, calificó de “injustas” las especulaciones pues “’hackear’ es algo difícil de demostrar”, y recordó el “desastre” que supuso la “equivocación” de las agencias de inteligencia al afirmar que el expresidente de Irak, Sadam Husein, poseía armas de destrucción masiva, lo que llevó a EE.UU. a invadir el país en 2003.

“Creo que es injusto si no lo sabemos (el autor del ciberataque), pues podría ser alguien más. También sé cosas que otras personas no saben, así que no podemos estar seguros”, dijo. Preguntado sobre qué quería decir exactamente con esta críptica declaraciones, Trump dijo que develaría los detalles el próximo “martes o miércoles”.

Las nuevas declaraciones de Trump se producen después de que el presidente Barack Obama anunciara el jueves pasado represalias contra Rusia en forma de sanciones económicas contra organismos de espionaje, individuos y empresas de seguridad informática, además de la expulsión de 35 diplomáticos, por sus presuntos ataques cibernéticos.

Los 35 diplomáticos salieron finalmente ayer de Estados Unidos rumbo a Moscú. Putin optó por abstenerse de responder a EE.UU. con contramedidas a las sanciones adoptadas por la Casa Blanca, lo que fue ampliamente celebrado por Trump, quien no deja pasar ocasión de mostrar su aprecio por el líder ruso. Éste, a su vez, hace exactamente lo mismo.

El mandatario estadounidense había dado a los diplomáticos rusos un plazo de 72 horas para abandonar el país y ordenado también el cierre de dos centros propiedad del Gobierno ruso en Nueva York y Maryland.

Además, Estados Unidos anunció sanciones económicas que implican la congelación de bienes de dos de las principales agencias de inteligencia rusas: el Departamento Central de Inteligencia (militar, GRU por su acrónimo en ruso) y al Servicio Federal de Seguridad (seguridad nacional, FSB).

Estas sanciones han sido las más duras adoptadas por Obama durante sus ocho años de Gobierno para responder a los ataques cibernéticos supuestamente perpetrados por actores estatales extranjeros. Obama advirtió además que respuesta estadounidense también llegará en forma de operaciones secretas de las que no se informará públicamente.

Las medidas tomadas responden también al “nivel inaceptable de acoso” sufrido desde hace un año por diplomáticos de EE.UU. en Moscú, según Washington.

Trump dijo ayer que la ciberseguridad será un tema “realmente importante” durante su mandato, pues ningún “ordenador es seguro”. Expresando sus dudas sobre la tecnología, dijo a los periodistas en Mar-a-Lago que “si usted tiene algo realmente importante, escríbalo y entréguelo por correo, la vieja manera de hacer, porque ¿sabe usted? ninguna computadora es segura”, comentó. Enseguida, recalcó: “No importa lo que digan, ninguna computadora es segura”

