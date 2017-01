Los familiares de “Caburé” López marcharán para reclamar justicia en Montecarlo

La trágica muerte del conocido Jorge Alfredo “Koki Caburé” López sigue conmocionando a Montecarlo. Era un personaje muy querido, que se ganaba la vida vendiendo chipas, y el sábado perdió la vida cuando la motocicleta que conducía tuvo un encontronazo con un automovilista ebrio.

David López (21), hijo del fallecido que estudia Arquitectura en la ciudad de Posadas y durante los fines de semana y vacaciones ayudaba a su padre con la venta, le informó a Misiones Online: “El día miércoles a las 18.30 se realizará una marcha en silencio, partiremos desde el lugar del accidente hasta la comisaría local pidiendo Justicia, y que haya más control para que nadie vuelva a pasar por algo así, que nadie sufra este dolor”.

El chofer del Renault Clio que protagonizó el choque dio positivo al control de alcoholemia.



David publicó en cuenta de Facebook lo que fueron sus últimos días con su papá:

“Esta semana comenzamos el miércoles a trabajar, a hacer el caburé. Nunca hacemos los miércoles. Pero ese martes a la noche él me dice: ‘Vamos a terminar la masa antes del sábado al mediodía, así ya descansamos tranquilo para la noche. Comemos el asadito ahí tranqui con una cervecita…’ Y yo me puse bien porque íbamos a pasar el 31 los cuatro juntos.

Trabajamos todos ese día. Lo mismo el jueves y viernes. Viernes decido hacer un matambre a la pizza, comemos los cuatro juntos, él dice: ‘Qué bien que está! Bien jugoso, así se come esto’ y yo le digo: ‘Y sí, si yo sé hacer’ y me río con Facu (hermano menor) y mami. Luego de eso trabajamos toda la tarde y a la noche comimos unas pizzas a la parrilla, hechas por mi mamá; a él le gustó demasiado. Mientras comía, me dice: ‘Está bueno para acompañar con una cerveza’, y me mandó a buscarla. Tomamos juntos esa última fría. El sábado 31, él tipo 4.45 se levanta y ya prende el carbón. Empieza a amasar, lleva el cartel de venta de caburé, vuelve y toma unos mates con la radio bien bajita así no despierta a nadie. Para las 6 va a mi pieza y me levanta, vamos al negocio hablamos un rato y comenzamos a cocinar, y eran las 7, 7.15 cuando me dijo: ‘Vamos a hacer esto un ratito y ya está. Voy a llevar dos veces nomas así sobra un poco para la gente que va a venir a comprar acá. Los clientes fijos’. Agarró su canasto con una sonrisa y me dijo ‘nos vemos’. Arrancó su moto y se fue, se fue para vender y sacarnos adelante, para vernos bien a nosotros, para que seamos alguien en la vida, para seguir construyendo cosas, para eso se fue a vender. Para nada más. Pero no volvió.”

David fue claro y conmovedor: “Dio todo por nosotros, daba la vida por vernos bien, daba todo. Y la peleaba y la remaba, nunca podía estar descansando tranquilo, porque siempre buscaba alguna cosita para hacer, nos dio todo. Mi viejo es lo más grande que pudo haberme regalado la vida. Junto con mi mami y mi facu. Gracias papi, fuiste mi mejor escuela, nuestro Salvador. Te amo. Y bien lo sabías.”

López transitaba con su Motomel por la avenida El Libertador, y fue embestido por un Renault Clío gris guiado por Ángel Ramón Enciso (25), quien al momento del impacto, conducía alcoholizado, al igual que su acompañante Fabián Vicente Ramírez (31).

El trágico hecho ocurrió el sábado alrededor de las 7.40. De las actuaciones de la Policía surgió que el chofer del Clio conducía alcoholizado ya que el test de alcoholemia arrojó 1,56 y el acompañante 0,27 de alcohol en sangre.

Enciso quedó detenido junto a Ramírez y en la comunidad hay una profunda tristeza por el fallecimiento de Koki.