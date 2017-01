La joven que murió en la fiesta electrónica pegaba patadas y manotazos

Dijo que había sido una noche tranquila en Punta Stage hasta que se descompensó la chica. Tuvieron que atender a otros cinco jóvenes. Sucedió en Santa Fe.

Los médicos que trabajaron de guardia durante la fiesta electrónica realizada el sábado en Arroyo Seco confirmaron que hubo otras cinco personas asistidas en el lugar, además de la joven de 20 años que falleció más tarde en Rosario, aunque explicaron que en todos los casos se trató de “cuadros menores” y sólo uno fue derivado por precaución a un centro de salud cercano.

El doctor José Luis Murina señaló que había sido “una noche tranquila” hasta que se produjo el episodio de Giuliana Maldovan, la chica a la que asistieron cuando su pareja la llevó junto a las dos ambulancias apostadas en el complejo Punta Stage, donde se constató que presentaba “un cuadro de excitación psicomotriz”.

“Todos tratábamos un poco de calmarla, pero es muy difícil, la persona no está en sí”, relató el encargado de asistir a la víctima. Murina señaló además que “el novio no dijo palabra” sobre lo que la joven pudo haber consumido antes de descompensarse. Asimismo, recordó: “Fue muy difícil oxigenarla, pegaba patadas y manotazos”. Aunque aún no se confirmó el resultado de la autopsia, se cree que la chica, que vivía en Rosario, había consumido éxtasis.

De acuerdo al testimonio del médico, Giuliana fue trasladada inicialmente al Hospital N° 50 de Arroyo Seco. “Cuando la estamos descargando, entra en un cuadro depresivo neurológico”, explicó. La chica fue trasladada al hospital provincial de Rosario, donde falleció ayer alrededor de las 19.30. Murina agregó que luego de la muerte de la muchacha, algunos de sus familiares lo llamaron para comentarle que “le habían encontrado una perforación intestinal”. En este sentido, advirtió: “Eso es muy raro dentro del consumo de drogas, generalmente producen cuadros neurológicos”.