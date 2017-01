Más policías desplazados por la fuga de Manuel Rivero de la comisaría Octava

Las consecuencias de la fuga de Manuel Rivero (52), el hombre acusado de balear a su ex mujer y dejarla al borde de la muerte, continúan. Cinco efectivos policiales de la comisaría Octava, de donde el sospechoso huyó tras limar los barrotes de un calabozo, fueron trasladados a otras dependencias luego de que se les iniciara un sumario interno.

Se trata de dos oficiales y tres suboficiales, quienes estaban de turno al momento de producirse el escape del ituzaingueño que se hizo humo, pese al imponente operativo de búsqueda que desplegó la fuerza de seguridad provincial. Con ellos suman siete los desplazados. Los primeros en ser removidos fueron el jefe y el subjefe de la de la seccional del barrio San Jorge. Ahora la guardia de ese día.

Mientras tanto, del evadido, quien baleó a su ex y también a un joven que estaba en una parada de colectivos del barrio San Lucas y que la mujer quiso usar de escudo para que no la hirieran. La víctima se recupera en el hospital Madariaga, donde fue sometida a una serie de operaciones y se encuentra con custodia policial.

