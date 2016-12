Su novia lo dejo, él publicó esto en Facebook y luego el peor desenlace

Kieran Lister, un joven de 20 años de Leeds, en Reino Unido, ha conmocionado a todos sus seguidores de Facebook después de suicidarse tras publicar una despedida en su cuenta de la red social. El texto iba dedicado a su ex novia Beth, quien cortó con él. La carta ha sido compartido más de 23.000 veces y ha recibido más de 63.000 reacciones. La misiva tiene el título ‘No sé qué más hacer’. En la carta Kieran explicaba que su novia había decidido cortar con él después de dos años de relación. Reconociendo que aunque no era mucho tiempo, no podía afrontar la situación de estar sin ella. A pesar de todo, el joven aclara que no es su culpa porque no estaban hechos el uno para el otro. Sin embargo, él había hecho muchas cosas mal durante la relación.

El joven expone sus últimos deseos. También antes de morir pidió que alguien cuidara de Snoop, su mascota. Además, hizo pública una especie de testamento, donde decía que su coche y su departamento debían ser heredados por Beth. Igualmente que usara su cuenta bancaria para pagarlos, entre otras peticiones. Finalmente, Kieran pidió perdón a todos aquellos a los que ha herido con su decisión y pide a Facebook que no se borre su post. Poco después, el joven apareció muerto.

La carta completa:

“Ya no sé qué hacer. Mi novia de hace más de 2 AÑOS (sí, puedes pensar que es un período corto) ha decidido que ya no somos buenos el uno para el otro. 2 años es mucho tiempo para ser feliz. Ahora nos estamos separando, no siento que pueda hacer frente sin su amor por más tiempo. Ella era y aun es mi todo. No creo que sea capaz de hacer esto. No quiero esperar hasta que termine esta situación porque es la única que me ha hecho feliz. Esto no es culpa de Beth, no erámos el uno para el otro después de todo. Hice mucho mal en la relación que podría haber llevado a esto.” “Vamos a jugar al escondite, pero nunca dejar de buscar la verdadera felicidad.”, escribió el joven al final de la publicación. En el texto, Lister también deja sus bienes a nombre de su novia, y además pide que se vendan sus muebles y demás pertenencias, para que ella sea feliz y pueda comenzar una nueva vida, como ella lo merece. El mensaje publicado en las redes sociales por el chico se ha vuelto viral y se ha compartido en más de 23 mil veces, al mismo tiempo, ha recibido 15 mil 223 comentario y 61 mil 664 reacciones en Facebook. El joven británico realizó su publicación el pasado 12 de diciembre y un día después fue encontrado sin vida en su apartamento, según informaron los medios de comunicación local, quienes confirmaron con los investigadores.