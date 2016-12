Jorge Brito: “Tenemos que pensar de manera obsesiva en el largo plazo, allí donde se construye el futuro”

Jorge Brito, presidente del Banco Macro SA, puede sentir las pulsaciones de la economía argentina a través de su diversificada cartera de inversiones. El Banco Macro es la nave insignia, pero su otra pasión es la ganadería. También tiene proyectos de inversión por 900 millones de dólares en energía y en desarrollo inmobiliario. Fibras sensibles de la economía y que sienten, con matices, cada decisión política.

El empresario que construyó un imperio en los últimos 30 años, no se amilana con las crisis. Su mirada es de largo plazo. Y eso es lo que recomienda para interpretar el momento que vive la economía argentina. “Tenemos que pensar de manera obsesiva en el largo plazo, allí donde se construye el futuro”, asegura en una entrevista concedida a Visión Misionera. “El país crecerá el día que nos dejemos de pelear. La Argentina tiene una necesidad infernal de encarar obras públicas, en todos los sentidos; en ferrocarriles, en rutas, en infraestructura en general”, insiste.

¿Cómo termina en 2016 la economía, en el primer año de gestión de Mauricio Macri?

A lo largo de este año hemos dicho que salir de la situación macroeconómica que quedó como legado del gobierno anterior, que en el último año de su gestión dejó un déficit fiscal del 7 por ciento del Producto Bruto Interno, una inflación del orden del 40 por ciento, una base monetaria que creció entre puntas un 40 por ciento y un tipo de cambio real muy sobrevaluado, iba a ser bastante dificultoso. Lamentablemente no nos hemos equivocado y en la situación de hoy día, todavía no se avizora el despegue de la economía hacia el crecimiento que sería deseable.

¿Observa signos de reactivación?

El sector agropecuario, con la devaluación producto de la liberación cambiaria y la eliminación de las retenciones, ha visto mejorar de modo significativo el tipo de cambio, sin duda ahora mucho más competitivo que en el pasado inmediato. Allí se ven signos de reactivación que se traducirán en aumento de la producción y de las exportaciones. Esta mejora no alcanza a la industria que viene registrando caídas importantes en las mediciones interanuales. Pasó el año y no hubo lluvia de inversiones ¿Será el 2017 el año esperado? La lluvia de inversiones no es un fenómeno climático. Habrá lluvia si se crean las condiciones para que los proyectos de inversión puedan elaborarse con la hipótesis de que es posible alcanzar tasas de retorno razonables. El Gobierno tiene que crear las condiciones para que los que deciden, estén convencidos de que esto es posible. A pesar de que se arrancó con dos hechos auspiciosos de consecuencias favorables, como la ya mencionada liberación del mercado cambiario y la solución del problema con los hold-outs, la realidad es que termina el año y no se ha logrado crear un clima de confianza más propicio para los inversores.

¿Espera que haya un crecimiento de la economía durante 2017?

Por supuesto que lo esperamos, esperamos que el Gobierno sepa mejorar las expectativas de los agentes económicos, dando señales firmes en lo que hace a la reducción y control del déficit fiscal, que es seguramente el problema más grave que la anterior administración ha dejado. Creo que hay muchos capitales a mitad de camino, que ya han detectado a la Argentina en su radar, pero que necesitan todavía más seguridades para ingresar plenamente en nuestra economía.

¿Está de acuerdo con la política utilizada para bajar la inflación?

Estamos de acuerdo con que hay que bajar la inflación, el impuesto más injusto que existe. Pero no es fá- cil, cuando se arranca con el déficit fiscal y el nivel de emisión monetaria que dejó el gobierno anterior. En mi opinión, de haberse continuado con esas políticas, se habría puesto en riesgo el futuro de la Argentina como país. Lo hemos dicho antes, la salida va a ser dificultosa, pero tenemos confianza en que vamos a salir adelante.

¿Se recuperará el empleo y el consumo?

Con la disminución drástica de la inflación, un tipo de cambio competitivo y una política económica que apunte a recuperar los superávits gemelos, las inversiones van a venir y la Argentina va a crecer, porque este es el modo en que todos los países crecen. En ese contexto se recuperará el empleo y el consumo, porque son la contracara de la demanda agregada que crecerá armónicamente junto con la oferta agregada.

¿Qué puede hacer el sector financiero para aportar a la recuperación?

Tenemos que ofrecer servicios financieros en cantidad, de calidad, con costos competitivos y promoviendo la inclusión financiera, incorporando a más compatriotas al sistema, para hacerles la vida más fácil y para financiar sus necesidades y sus proyectos.

¿Cómo le ha ido al banco durante el año y cuáles son las proyecciones?

El Banco ha tenido un buen año, con mucho trabajo, en el marco de las vicisitudes de la economía por todos conocidas. El Banco patrimonialmente ha crecido y muestra excelentes ratios de liquidez y de solvencia.

En el plano internacional, ¿Qué impacto puede tener la elección de Donald Trump en Argentina y el Mercosur?

Están pasando cosas raras en el mundo, oportunidades de elección que la gente usa como queriendo castigar a la clase política. Creo que hay que seguir con atención estos procesos y esa tendencia. No me preocupa en particular la elección de Trump, los Estados Unidos gozan de un sistema democrático muy maduro que se respalda en el equilibrio de poderes. También pensamos que Trump expresa a una cantidad de americanos que tienen problemas, que los gobiernos anteriores no supieron resolver. Para la Argentina y el Mercosur es conveniente que a los Estados Unidos le vaya bien, ya que esto mejora el clima internacional de negocios, de lo que podemos obtener beneficios. Estados Unidos abandona el acuerdo del Pacífico.

¿Le sigue sirviendo a la Argentina?

La Argentina tiene una porción muy pequeña, de segundo orden en el comercio internacional. Puede duplicar sus exportaciones o reducirlas a la mitad y el mundo ni se enteraría. Temas tales como el acuerdo del Pacífico, tiene sobre nosotros efectos muy marginales. Creo que el futuro de la Argentina depende hoy más que nunca de los argentinos, de cómo llevemos adelante la definición del modelo de país que ambicionamos y las políticas de Estado que hagan sustentable el largo plazo. Tenemos que pelearnos menos y pensar de manera obsesiva en el largo plazo, allí donde se construye el futuro.

Volcarse a las Pymes

Jorge Brito se caracteriza siempre por redoblar la apuesta en materia de inversiones. El 2017 no será la excepción.

¿Cuáles son los planes de inversión del Banco Macro para 2017?

La inversión del Banco estará orienta prioritariamente hacia las Pymes, los agronegocios y aquellos individuos y unidades de producción que no tengan demasiada experiencia con el sector financiero. Desde un punto de vista espacial, mirando hacia el interior del país, estableciéndonos junto a quienes están lejos de los grandes centros financieros, aprendiendo a conocer sus necesidades, sus habilidades y sus aptitudes.

¿Y en Misiones?

Durante 2017 desarrollaremos una estrategia abarcativa e integradora. En este sentido es preciso destacar que buscaremos ampliar la presencia del Banco en aquellas localidades que han crecido exponencialmente, y a su vez generar oportunidades de crecimiento para seguir mejorando la atención de nuestros clientes y de toda la comunidad. Tenemos previsto continuar mejorando la atención a nuestros clientes mediante la instalación de tecnología de punta que permita modernizar las instalaciones e incorporar nuevas unidades de negocios para estar siempre cerca y acompañar el crecimiento de las comunidades donde estamos presentes. El objetivo es facilitar las operaciones de nuestros clientes con exigentes estándares de calidad, agilidad y eficiencia, siguiendo la premisa característica de la entidad: “hacerle la vida más fácil a sus clientes”. En este sentido, y como hito destacado durante el primer trimestre de 2017, inauguraremos una moderna sucursal en la localidad de San Vicente, donde la entidad ya cuenta con una importante presencia.