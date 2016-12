Gestión de la innovación, la herramienta a incorporar en las empresas para 2017

Escribe: Paula Fleitas (*)

Es común escuchar que para satisfacer al mercado hay que tener calidad, lo cual no va a perder vigencia, pero también se comienza a hablar de innovación en las empresas, que significa mantenerla activa y competitiva.

La competitividad se puede obtener con el aumento de la demanda, la disminución de costos o aumentando la capacidad de innovación, donde está implícita su fuerza de trabajo, con empleados capacitados e integrados en las diversas disciplinas de gestión, que aprendan a trabajar con las nuevas tecnologías.

La empresa que innova es aquella que sabe escuchar al mercado, que está abierta y flexible a los cambios, mejorando el servicio, incorporando procesos internos más eficientes, nuevos métodos organizacionales, sin olvidar el marketing. Muchas veces la innovación está asociada a la tecnología y no siempre es así, si bien la misma vino a mejorar, ampliar la comunicación y aporta muchos métodos de producción, el solo hecho de preparar la vidriera de una manera diferente, creativa, para mejorar la percepción del consumidor, es una forma de estar innovando.

Para que estos procesos sucedan es importante el ambiente en el cual la empresa se desarrolla, tanto interno, como externo, con incentivos como: apoyo a la gestión, redes de apoyo, incentivos fiscales, fondos de inversión, financiamiento, aunque la innovación no es cuestión de dinero, sino de las personas.

Desde el sector público deben activarse mecanismos que impulsen y sirvan de herramientas para la gestión de la innovación, y desde el sector privado potenciarlas capacitando su fuerza de trabajo, ese es el gran desafío para el 2017, donde la creatividad y la innovación van a jugar un papel fundamental al momento de competir.

Misiones se está preparando para éste cambio de paradigmas, desde el sector público hay iniciativas como las incubadoras de empresas, parques industriales y agencias de desarrollo que facilitan herramientas para acompañar los cambios. Desde el sector privado también, consultoras como la nuestra facilitan este proceso a través de asesoramiento y talleres especializados.

¿En qué innovar? Crisis vs Innovación

Se puede innovar en el producto, en el servicio, en los procesos, o en la gestión de la organización, sabiendo que para cada etapa es necesario un método, indicadores y un tiempo para realizarlo, un equipo creativo, y recursos para desarrollarlo. Puedo definir el modelo de negocio de la empresa basado en la innovación y proyectar los cambios.

Es importante buscar las oportunidades para innovar, definir los objetivos a alcanzar, involucrar a los empleados para que den su opinión y sugieran los cambios, estimular la participación, organizar las ideas más viables y dar el feedback a quienes participaron.

La rapidez del servicio, la mejora en la atención, priorizar el volumen con mayor rotación y menos margen de ganancias, asesorar vs vender, vender una experiencia de servicio vs vender un producto tradicional, planificar con tiempo anticipándome a los cambios y a los procesos cíclicos de la economía, consensuar acciones con los diferentes gremios empresarios, ser protagonistas de los procesos de innovación local, estos y otros son disparadores para abordar el proceso de innovación, y no esperar que la crisis nos impulse.

Con tantas opciones, el cliente hoy valora el servicio y la experiencia, compra historias detrás de los productos, elige aquellos productos o servicios que le ahorren tiempo, dinero, que sean amigables con el medio ambiente y lo hagan vivir un experiencia diferente.

Hay indicadores cualitativos y cuantitativos de innovación que pueden gestionarse internamente: Indicadores de esfuerzo, de proceso, de estímulo y de resultado, lo cual me permite hacer el seguimiento y saber en qué etapa se encuentra la empresa: capacitación, aprendizaje o madurez.

Al momento de elegir talleres y capacitaciones a los colaboradores, hay que evaluar el objetivo que se persigue, los resultados que genera y hacer el seguimiento de implementación, de lo contrario tiene solo un efecto motivacional del momento.

¿Las startup son una alternativa de innovación?

Las startup son ideas innovadoras que con la ayuda de la tecnología se transforman en un negocio, y es una muy buena alternativa para mejorar procesos, lanzar un nuevo producto o mejorar el servicio a mis clientes. El proceso de creación y consolidación de una startup es un tubo de ensayo para validar problemas y soluciones del mercado de manera rápida y eficaz, con menos inversión y haciendo un salto cualitativo en el proceso que genera la atención de los consumidores.

Hay un abordaje disruptivo ya que se parte de la necesidad y el problema y no de la solución, lo cual me acerca más al cliente y a saber interpretar el dolor del mercado. Detrás de cada startup hay gente con pasión, con creatividad y sensibilidad del mercado, y son quienes lideran los grandes procesos de innovación del momento.

(*) Licenciada en Administración de Empresas Contadora. Directora de Gestión & Desarrollo Consultora Empresarial