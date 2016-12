Mauricio Macri compartió un dibujo sobre cómo ve a la Argentina y pidió que le manden otros: una lista con los 9 mejores

El Presidente compartió un dibujo de un amanecer en Facebook; los usuarios respondieron con ilustraciones positivas y negativas.

El presidente Mauricio Macri compartió en su cuenta de Facebook un “dibujito simbólico” sobre cómo ve a la Argentina. El Presidente dibujó un horizonte y un sol que asoma. Lo tituló “Amanecer”. Y dijo que representa el amanecer de la Argentina después de una larga noche.

El dibujo del presidente Macri, titulado “Amanecer”. Foto: Facebook Macri

Después, pidió a los usuarios de la red que compartan sus propios dibujos. Y los usuarios contestaron, con mensajes positivos y negativos.

El usuario Patricio Seber, por ejemplo, compartió un dibujo de una lamparita. “El foco encendido.. es una forma simbólica de representar las grandes ideas que han surgido en este ultimo año… fuerza y adelante … Patricio de Colonia Avellaneda Entre Rios”, dijo.

El dibujo “Foco encendido”, de Patricio Seber. Foto: Facebook Macri

Daniel Burza compartió el siguiente dibujo, con una explicación: “Creo que para toda gran obra primero viene una etapa donde hay que excavar hasta encontrar el suelo firme este año estuvimos en esa etapa y se hizo con el mayor de los cuidados ( sin entrar con grandes maquinas) tratando que se desmorone lo mínimo. Ahora ya están echadas las bases sobre tierra firme es hora que empiece a emerger la gran obra una gran Nación Felicidades”.

Excavación. Foto: Facebook Macri

El siguiente se titula “Explosión de Libertad”. Fue creado por Pety Becerra. “Mi aporte es la foto de un cuadro que hice para exponer durante los festejos del Bicentenario en Magdalena, se llama “Explosión de Libertad, y es así como hoy veo a mi amado país, renaciendo, iluminado con un sol enorme, rompiendo las cadenas del odio, el destrato y la soberbia”, dijo Pety al compartirlo.

Explosión de libertad. / Facebook Macri

“Las diferentes líneas punteadas son la rutas en construcción que unirán a lo argentinos, los barcos, nuestra producción y aporte al mundo”, explica Alejandro Trias. Al costado de Argentina, una Margarita. ¿Mensaje político?

Argentina y una Margarita. / Facebook Macri

“La transformación de oruga a mariposa…en eso estamos…duele…pero luego viene la recompensa!!!feliz 2017 a todos…”, dijo Gabriela Vita, y compartió esta foto:

Oruga y Mariposa. / Facebook Macri

Patricia Suarez advirtió que es un mal dibujo, pero quería participar de todos modos. Dibujó un “puente que nos una a los argentinos”.

Puente. / Facebook Macri

Por su parte, el usuario Marito Moncá decidió intervenir el dibujo de Macri con la figura de un helicóptero. “Con todo respeto, señor presidente, tomé su excelso dibujo y a modo de libre interpretación le añadí un hermoso helicóptero que simboliza las ansias de nuestra Nación de elevarse buscando nuevos amaneceres”, dijo.

Helicóptero. Foto: Facebook Macri

Y Sergio Moncá dibujó a un hombre con una venda que dice “Macri”. “Yo veo pobreza, tristeza por el país que se viene abajo. Tristeza por la gente ciega. Pena por todos lo que realmente creen en un cambio que no llega. Eso representa mi dibujo. Ese no es un amanecer, para mi es un ocaso triste. El sol no quiere volver a salir”, dijo.

La venda Macri./ Facebook Macri

Finalmente, Marcos Pérez compartió una captura de un capítulo de Los Simpsons. La imagen muestra a Kirk Van Houten, el papá de Milhouse, enseñando su dibujo “Dignidad”. “Fuerza mi presidente, no perdamos la dignidad. Déjenlo gobernar”, dijo.

“Dignidad”, de Kirk Van Houten/ Facebook Macri

Fuente: La Nación