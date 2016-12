Macri: “Estoy orgulloso de los argentinos”

“Estoy orgulloso de los argentinos, contento para el punto de partida que tuvimos con lo que hemos hecho, sabiendo que falta muchísimo más. Necesitamos no solo un cambio económico, sino un cambio cultural. Hacer política tiene que ser cuidar, estar cerca, rendir cuentas todos los días, dialogar con absoluta libertad de prensa”, aseguró Macri esta mañana en una entrevista concedida a radio Nihuil de Mendoza.

El presidente reiteró que “la Argentina necesitaba evitar una crisis terminal, necesitábamos evitar otro 2001” cuando asumió la presidencia pero dijo haber elegido “a conciencia no hablar de cómo habíamos recibido el país en las primeras semanas”.

“Después del primero de marzo sí lo hice, con un informe detallado, con anomalías y todas las barbaridades que se habían hecho”, evocó Macri los primeros meses de su gestión.

Desde la localidad neuquina de Villa La Angostura donde pasa sus vacaciones, el mandatario se refirió también al objetivo del Ejecutivo de relanzar las relaciones con los países centrales y señaló que “la Argentina está fuera de discusión hoy en el mundo”.

“Donde he viajado, no solo me han recibido cálidamente sino con muchas expectativas porque no existe otro país que combine recursos naturales y humanos como Argentina, que es el país con más futuro en el mundo”, dijo.

Macri reiteró que implementará “el plan de infraestructura más ambicioso de la historia del país” poniendo en marcha a Vialidad Nacional, dependencia a la que tildó como “una cueva de anomalías, como gran parte de todas las dependencias oficiales” cuando asumió el gobierno, junto a la puesta en marcha de un “gran plan de asfalto”. Télam.