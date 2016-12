Caso Pauluk: pedirán que la gitana cumpla arresto domiciliario

El juez de Instrucción Uno de Posadas, Marcelo Cardozo, dio por acreditado que la gitana Patricia Lola Miguel (39) utilizó con otro chip el celular que le robaron al ingeniero en informática Javier Pauluk el día en que lo asesinaron de un balazo en la nuca en Posadas, el viernes 10 de abril de 2009.

De acuerdo con la resolución que firmó ayer el magistrado al dictar la prisión preventiva, la mujer activó el celular Motorola del fallecido el 18 de abril de ese año, a las 21.54, es decir una semana después del homicidio.

Cardozo argumentó que no podía excarcelar a la mujer porque había riesgo de fuga y peligro de entorpecimiento de la investigación. Mencionó incluso que la gitana no tenía ni siquiera domicilio laboral fijo en Misiones. De hecho, la arrestaron en Córdoba, donde se dedica a la venta de productos de limpieza.

Javier Noguera, defensor de la sospechosa, no sólo adelantó que apelará, sino que pedirá que Miguel cumpla arresto domiciliario, argumentando el cuadro de anemia que sufre la mujer y los dos implantes que tiene en su sistema auditivo y que requieren de cuidados constantes.

Además de Miguel, está imputado (con prisión preventiva) el remisero Jorge David Martínez (36), por lo mismo: el uso del celular de Pauluk.

Entre el 18 y el 22 de abril, cuando supuestamente estuvo activado el celular en poder de la gitana, habría establecido varios contactos. Se presume que algunos de ellos fue con Martínez.

