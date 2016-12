El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, dijo que “sin dudas, el principal desafío del gobierno para el 2017 es la reducción de la pobreza” y que el año próximo “se insistirá” en la reforma electoral, porque la gente “no le tiene miedo a la tecnología”.

Además, Frigerio no descartó cambios en la cartera a su cargo y sostuvo que espera “seguir consolidando una nueva forma de vinculación” con la oposición.

“El principal desafío del gobierno por el cual queremos que se nos mida al final del mandato es la reducción de la pobreza, de eso no hay dudas”, dijo, y aseguró que “avanzamos en muchas áreas este año, trabajando en la construcción de un país federal, republicano, con independencia real de los poderes, en la transparencia de las estadísticas públicas y empezó hace unos meses un sendero irreversible de disminución de la inflación”.

“La justicia ya no recibe órdenes del Poder Ejecutivo, el Congreso ya no es una escribanía, sino un lugar donde se debaten y se enriquecen las ideas y los proyectos con la opinión de los que no piensan como nosotros”, dijo.

Frigerio, quien formuló declaraciones en la Sala de Periodistas de la Casa de Gobierno, adonde concurrió a saludar a los cronistas con motivo de la fiesta de fin de año, expresó que “el gradualismo no es una opción, sino que vamos a seguir en ese camino para cuidar a los sectores más vulnerables, que entendemos es el correcto en un país que recibimos quebrado y con la actual situación social”.

“Cuando uno recibe un país con una de las inflaciones más altas del mundo, con la economía estancada en los últimos cinco años, sin generación de empleos en el sector productivo, con uno de los déficits más altos de la historia, y con una de las presiones impositivas más alta del mundo y una situación social con más del 30 por ciento de los argentinos en la pobreza, no hay lugar para otra cosa que no sea el gradualismo”, puntualizó.

Con respecto de la relación con la oposición, Frigerio expresó que “esperamos seguir consolidando una nueva forma de vinculación entre los distintos espacios políticos y creo que demostramos que con el diálogo y con la búsqueda de consensos se pueden lograr muchas cosas, no considerando al que piensa distinto como un enemigo, sino como alguien que puede aportar algo”.

Puso como ejemplo la aprobación de la ley de impuesto a las ganancias, cuya discusión demostró que “la gran mayoría de la clase dirigente argentina apuesta a la gobernabilidad, y a la responsabilidad” y sostuvo que “los inversores no están poniendo bajo la lupa al presidente Macri, sino que miran con mucho detenimiento a la oposición y sobre todos a los dirigentes jóvenes que tienen mucho potencial para el futuro”.

Agregó que el año próximo el gobierno “insistirá” en una reforma electoral, “porque no hay otra alternativa y la sociedad está demandando votar con mayores niveles de confianza, con un sistema más ágil y más transparente. Esto no es algo que va a ir del gobierno nacional hacia las provincias, sino al revés, como ya está ocurriendo” y mencionó que “tres o cuatro estados del interior ya han adoptado la tecnología en el voto”.

“Hay algunos senadores que impidieron que esto se pudiera seguir discutiendo de cara a la sociedad, pero no creo que esto se pueda seguir sosteniendo, porque tarde o temprano se va a dar esta discusión ya que la gente no le tiene miedo a la tecnología, en especial en algo tan crucial a la democracia”, aseguró el ministro.

Frigerio no descartó producir cambios en la cartera a su cargo, y dijo que “estamos evaluando después de doce meses toda la gestión del ministerio y del gobierno en general y de ese análisis pueden seguir eventualmente algunos cambios en línea con el trabajo en equipo, tal cual lo planteó el presidente”, pero negó que se trate de un desdoblamiento del ministerio para crear una nueva área de Obras Públicas.

“Se están evaluando cambios, yo personalmente y en general en el gobierno donde se está evaluando la gestión del primer año, donde se hizo pie y se conformó el primer equipo, tratando de mejorarlo”, indicó.

En cuanto al diseño de un nuevo esquema tributario federal, Frigerio señaló: “está conformada una comisión bilateral de reforma impositiva que arranca en marzo y que va a analizar una propuesta del gobierno para reformular el sistema” porque “tenemos que darle alivio a la gente y a las empresas del sector productivo” sobre la que hay “uno de los esquemas más pesados del mundo, con impuestos distorsivos y regresivos”.