Federal C: Los equipos misioneros ya conocen sus rivales

El Consejo Federal dio a conocer en las últimas horas la conformación de las dos zonas de tres equipos cada una en las que competirán los seis equipos misioneros que participarán en el torneo Federal C.

Dentro de la Región Litoral Norte, que otorgará dos ascensos, en la zona 9 estarán Tuyutí de Apóstoles, Atlético Campo Viera y Huracán de Montecarlo, mientras que en la 10 jugarán Atlético Oberá, Regional de San José y Atlético Garuhapé.

Hasta el momento de acuerdo a los trascendidos en la edición 2017 el número de elencos participantes superará los trescientos equipos en busca de los 16 ascensos al Federal B del año que viene.

La idea es profundizar la regionalización del certamen cuyo objetivo es agrupar los equipos de acuerdo a la proximidad geográfica y una rebaja en aranceles dispuesta por el Consejo Federal que de alguna manera intenta morigerar la pesada carga económica que representaba los torneos organizados con la entidad.

El Federal C 2017 comenzará el 29 de enero y culminará a fines de abril. Los equipos que asciendan disputarán el Federal B desde el 28 de mayo. El país fue dividido en ocho regiones de las cuales ascenderán dos por cada una.

REGION LITORAL NORTE

Formato:

44 equipos en 12 zonas. Clasifican 20 equipos.

Clasifican los 1° de todas las Zonas al segundo Play Of. Los 8 segundos de las 8 zonas de 4 equipos clasifican al 2do play off.

Primer Play Off: 8 equipos

Segundo Play Off: 16 equipos (12 de la Fase de Grupos + 4 del Primer Play Off)

Tercer Play Off: 8 equipos

Cuarto Play Off: 4 equipos (Final)

ZONA 1

Defensores de Formosa – Liga de Formosa

Primero de Mayo de Formosa – Liga de Formosa 4

A.F.I Los Pumas de Ibarreta – Liga de Ibarreta

Club Municipal de Pirané – Liga de Pirané

ZONA 2

Independiente de Fontana – Liga de Formosa 2

Recreativo Juventud de Clorinda – Liga Clorindense 1

Juventud de Nainek – Liga de Laguna Blanca 2

Libertad de Buena Vista – Liga de Laguna Blanca 3 – Plaza Federación Formoseña

ZONA 3

Libertad de Formosa – Liga de Formosa 3

9 de Julio de Clorinda – Liga de Clorinda 2

8 de Diciembre de Laguna Blanca – Liga de Laguna Blanca 1

ZONA 4

Sportivo Cultural de Castelli – Liga de Pres.Roque Saenz Peña

Capil de General San Martín – Liga del Norte (Gral.San Martín) 3

Atlético Central de Quitilipi – Liga de Quitilipi

Atlético Huracán de Charata – Liga del Noroeste Chaqueño (Las Breñas)

ZONA 5

Don Orione de Barranqueras – Liga de Resistencia

Deportivo Municipal de Presidencia Roca – Liga del Norte (Gral.San Martín) 2

Villa Elena de La Verde – Liga de Machagai 1

Ex Alumnos de San Antonio de Villa Ocampo (Santa Fe)- Liga Ocampense

ZONA 6

Club Deportivo Alianza de Campo Largo – Liga de Saenz Peña 1

Unión Progresista de Villa Angela – Liga de Villa Angela

Sportivo Central de Quitilipi – Liga de Quitilipi

Atlético Charata de Charata – Liga del Noroeste Chaqueño (Las Breñas)

ZONA 7

Unión de Machagai – Liga de Machagai 4

Sportivo Español de Villa Angela – Liga de Villa Angela

Club Atlético La Montenegrina de Sáenz Peña – Liga de Saenz Peña 2

Juventud de Puerto Tirol – Liga de Resistencia

ZONA 8

Defensores Vilelas de Puerto Vilelas – Liga de Resistencia

San Carlos de La Escondida – Liga de Machagai 3 – Descendido Fed.B

America de General San Martín – Liga del Norte (Gral.San Martín) 1

Comercio de Pcia de la Plaza – Liga de Machagai 2

ZONA 9

Atlético y Social Tuyutí de Apóstoles – Liga de Apóstoles

Atlético Campo Viera de Oberá – Liga de Oberá

Huracán de Montecarlo – Liga de Eldorado

ZONA 10

Deportivo Regional de San José – Liga de Apostoles

Atlético Oberá de Oberá – Liga de Oberá

Atlético Garuhape de Garuhapé – Liga de Puerto Rico

ZONA 11

Huracán Corrientes de Corrientes – Liga de Corrientes 1

Soberanía de Corrientes – Liga de Corrientes 2

Central Goya de Goya – Liga de Goya

ZONA 12

Dep. Victoria de Curuzú Cuatiá – Liga de Curuzú Cuatiá

Comunicaciones de Mercedes – Liga de Mercedes

Sportivo Panificación de Paso de los Libres – Liga de Paso de los Libres 1

Puente Seco de Paso de los Libres – Liga de Paso de los Libres 2