En Guaraní apuntan a un defensor del Federal A y buscan el reemplazo de Barinaga

Sebastián Pena fue claro tras el último partido ante Caco For Ever y una de las claves para mejorar el rendimiento de su equipo era “mejorar en el aspecto defensivo”. Es por eso que uno de los dos cupos para reforzar el plantel sería sí o sí para ese lugar del campo. Uno de los nombres que figura y estaría cerca de llegar a Villa Sarita es Marcos Benítez, jugador de Deportivo Maipú, elenco que milita en el Federal A al igual que Guaraní.

El defensor se sumó a Maipú a comienzos de este año, debido a la rotura de ligamentos sufrida por Javier Murcia, ocupando su lugar en el Cruzado mendocino. En Mendoza, el “Caco”, como se lo conoce, vistió las camisetas de Guaymallén en dos etapas y de Gimnasia, con la que logró el ascenso al Federal A en 2014.

Otro punto y quizás el más importante en La Franja es encontrarle reemplazo a Cristian Barinaga, simbolo y goleador en los últimos tiempos. El nacido en La Plata jugará en Agropecuario de Carlos Casares y peleará por el ascenso dirigido por un viejo conocido, el Chaucha Bianco.

En el equipo misionero aún se siente su partido, sobre todo en los hinchas aunque a Pena no pareció conmoverlo mucho cuando se le consultó al respecto. El entrenador, tal vez molesto por la derrota en Chaco con For Ever, solo atinó a contestar “Quiero jugadores que quieran estar en Guaraní).

Una de las alternativas aunque no tan sencilla es la vuelta de Álvaro “Toti” Klusener pero se presentan varias trabas. La primera es que en agosto llegó a su actual club y la segunda va de la mano con esta, que su equipo es justamente Agropecuario de Carlos Casares. Sin embargo, ante la llegada de Barinaga, en Guaraní se ilusionan aunque tampoco hay nada oficial.

Respecto a las bajas, tratarán de que no sean demasiadas y a la ida de Barinaga se puede sumar la de Juan Barreña. El defensor se iría a Altos Hornos Zapla, que juega en la misma categoría que La Franja. El entrenador es Nazareno Godoy, ex delantero del elenco de Villa Sarita.