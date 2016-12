California Supermercados: “No sentimos una fuerte caída en las ventas, pero la situación es preocupante”

A diferencia de los números que revelan los supermercadistas a nivel país (una caída del 7,5% en las ventas en noviembre), California Supermercados, declara que sus números no fueron negativos. Sin embargo, manifestaron que por la situación en general, las asimetrías y la fuerte presión impositiva, se retrasó la apertura de un nuevo local, ya que “si la situación no cambia, será muy difícil asumir nuevos gastos y 80, 100 cargos nuevos”.

Javier Acuña. Radio República

El gerente de California Supermercado, Javier Acuña hizo referencia a la caída en las ventas que se dio a nivel país, donde marcó una cuarta caída en los últimos tres meses del año, y en noviembre las ventas cayeron un 7,5 por ciento, según supermercadistas. Acuña, dijo que en los supermercados que gerencia, cierran muy bien el año.

Pese a las asimetrías, dijo que no sintieron una fuerte caída este mes. Consideró asimismo, que en Misiones se debería ver qué hacer desde la provincia y el Estado, porque hay una diferencia impositiva enorme. “Es muy difícil de luchar con impuestos elevados”, expresó.

Indicó además que Misiones es la única provincia con tantas fronteras. “La diferencia está en el tema impositivo. Tenemos una sumatoria de impuestos tremenda y el tema es que cada vez somos menos los que pagamos”, insistió.

En cuanto a la situación dijo que aún no debieron tomar medidas de ajuste de personal. Aún cuando dijo que tienen una pequeña baja en el consumo, no es significativa. De todas maneras, dafirmó que es preocupante la situación y de hecho demoraron la inauguración de un nuevo local. “Si no hay un cambio es muy difícil asumir unos 80 o cien cargos más”, manifestó.

Acuña, hace más de 35 años que está al frente de California, donde ha vivido muchas vicisitudes y asegura que no es una tarea fácil la del supermercadista. “El supermercadismo es lo más sacrificado, hay que estar dedicados todos los días de la vida”, sostuvo.

El gerente dijo que estar muy agradecido por el acompañamiento que tuvieron de los clientes en los diferentes momentos.

Sobre los proveedores dijo que tratan de mantenerlos siempre, por una cuestión de respeto, de igual manera exigen lo mismo. “Nuestra ética y moral es una, tenemos autoridad para exigirla, no compramos nada en negro”, declaró.

Para el 2017 dijo ser optimista y espera que las cosas cambien.