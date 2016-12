Búsqueda desesperada de una joven tras recibir esta alerta: “A tu hija la maté yo y le robé el celular”

“Si tu amiga se hace la viva, se muere”, fueron los mensajes que preocuparon aún más a la madre de una joven de 20 años que se fue de su casa de Maipú con su bebé de 11 meses.

Los audios de WhatsApp alertaron a la madre de una joven de 20 años que se fue de su casa de Maipú, Mendoza con su hija de 11 meses en navidad. La mujer hizo la denuncia y policías de Búsqueda de Personas intenta encontrarla. “Si mi hija me escuchara le pediría que me dijera que ellas dos están bien, que Alma está bien”.

“A tu hija la maté yo y le robé el celular”, fue uno de los audios que recibió Roxana Olguín, madre de Antonella Fernández, de 20 años, quien se fue de su casa en la mañana del domingo 25 de diciembre sin que nadie lo notara.

“No dejó ningún mensaje. Se llevó el coche paragüitas de la nena, una mochila chica con unas mudas de ropa, un tupper con leche en polvo, la mamadera y eso es todo. No se llevó gran cantidad de cosas”, dijo a este portal Roxana.

La noche del 24, Roxana y Antonella habían discutido debido a que la joven quería pasar la noche buena con el padre de su hija. Ante este planteo la mujer le dijo que estaba en desacuerdo, pese a que la joven le aseguró que no había vuelto con él, pero que mantenían una relación por su hija Alma, de 11 meses. Finalmente la chica y su bebé pasaron la navidad en su casa de Maipú junto a su familia.

Esa mañana de navidad, cuando Roxana descubrió a las 10 de la mañana que su hija y su nieta no estaban en la casa, la llamó varias veces al celular, pero no tuvo respuesta.

“En la noche le mandé un WhatsApp donde le dije que si esa era su felicidad seguirlo a él, la clase de vida que lleva el pibe, que lo hiciera, que viniera y buscara sus cosas, que siguiera lo que ella creía que le hace bien”, relató Roxana y agregó que un par de horas después su hija le respondió: “Me pone de qué felicidad le hablaba yo, si ella había estado todo el tiempo sola con Alma, que a él no lo había visto y me preguntó dónde quería que se fuera. Le mandé otro WhatsApp donde le dije: ‘Venite. ¿Dónde estás’, y la empecé a llamar. En el primer llamado atendió, pero no habló y cortó. Seguí llamando, pero ya me daba apagado”.

La mujer contó que Samuel, el papá de Alma, no tiene un domicilio fijo, sino que deambula por diferentes lugares. Algunos le dijeron que por el barrio Olivares, otros que alquila habitaciones amuebladas en la zona de la Alameda, que lava autos cerca de la Universidad Nacional de Cuyo, que suele andar por la plaza Independencia. La madre del chico aseguró que no sabía dónde estaba su hijo, al igual que las hermanas de él, quienes indicaron que ni siquiera tienen contacto.

Hasta ese momento para Roxana su hija se había ido con el papá de su bebé, pero en la mañana del 26 le llegó un audio del teléfono de Antonella con insultos de un chico: “El audio parecía como que le hablaba a otro pibe, con cosas como ‘Que te pasa guacho culiado, que te haces’ y otras malas palabras”.

“Le pregunté qué es ese audio, me vuelve a insultar, le escribo que quiero hablar con mi hija y me responde: ‘A tu hija la maté yo y le robé el celular”.

Después de eso hubo algunos audios más con insultos y lo mismo hizo con un grupo de primos, también insultos y después hacen como que lloran. Más tarde fue otro audio a una amiga de Antonella donde también la insultan y le dicen: ‘Si tu amiga se hace la viva, se muere”.

Ante esta situación Roxana Olguín llamó al 911 y luego hizo la denuncia en la Oficina Fiscal.

“Si mi hija me escuchara le diría que me dijera que ellas dos están bien, que Alma está bien. Que ella sabe que esta es su casa y que ella puede volver cuando quiera. Que después su decisión si ella cree que esa es su felicidad de vivir así de deambular de un lado para otro, que no es lo que nosotros queremos para ella porque queremos lo mejor para mi hija. Que valore lo que tiene en su casa, su familia, sus amigos y que decida en el bien de la hija y en el de ella misma”, dijo la mujer.