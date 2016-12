Estremecedor relato de una chica atacada sexualmente en una playa mexicana

Un chica mendocina denunció por las redes sociales que sufrió un ataque sexual en la noche de Navidad en Playa del Carmen, México, que pudo evitar la violación y que le resultó muy difícil que la policía local aceptara su versión de los hechos.

“Nos están matando. Me quisieron violar. Difundan por favor”, dijo Belén Mirallas en un video que subió a su cuenta de Facebook, acompañada de un joven que la contenía. La joven, procedente de San Rafael, dijo que inmediatamente se acordó del caso de las chicas muertas en Montañita, Ecuador, pero que su conocimiento de artes marciales le permitió a ella zafar de la situación y poner en fuga al agresor.

El dramático momento lo vivió el domingo 25 de diciembre cuando iba caminando por la playa a las 20.30. Un hombre se le acercó y comenzó a hablarle pero ella intentó alejarse. En un momento de descuido se le tiró encima, “me tira al piso, me agarra del cuello y me tapa la boca, para callarme. Logré liberarme con la mano derecha, y le apreté la tráquea, y al hacerle suficiente daño me pega un puñetazo, aunque lo tenía agarrado, pero se aleja y empieza a correr”.

Belén dijo que cree que las luces e la linterna de un vigilador que habría escuchado los gritos deben haber forzado al agresor a huir.

Cuando hizo la denuncia a la policía, esta desconfiaba de su versión de los hechos y según cuenta se cansó de aclararles que no se trató de un intento de robo sino de un intento de violación. Finalmente optó por subir el video con su versión a la cuenta de facebook para que su denuncia quede registrada públicamente.

“Lo primero que recordé fue a las chicas de Montañita”, dijo la sanrafaelina, recordando a María José Coni y Marina Menegazzo, las jóvenes mendocinas que fueron asesinadas en febrero pasado en la localidad balnearia ecuatoriana.

El agresor de Belén logró escapar hacia una zona concurrida, por lo que no pudo ser atrapado: “Toda la vida practiqué artes marciales, pero nunca pensé que iba a servirme para esto. Pero ese no es el punto, ninguna mujer debería saber defenderse porque nadie debería atacarnos”, dijo.