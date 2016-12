Fugado de la Octava: Rivero tenía antecedentes criminales y hasta recibió asistencia por su carácter violento

Manuel Rivero (52), el hombre que estaba preso en la seccional Octava de Posadas por haber baleado a su ex mujer en una parada de colectivos y luego escapó de una celda de la comisaría tras limar los barrotes, es protagonista de una historia de violencia doméstica y adicción a las drogas. Hasta el momento, no dieron con él.

La búsqueda abarcó los barrios Las Vertientes y Los Paraísos y los asentamientos situados en cercanías del ex aserradero Santa Cecilia. También un grupo de detectives fue a buscarlo a Ituzaingó, Corrientes, de donde es oriundo. El resultado no ha sido satisfactorio.

Rivero tuvo una causa por robo y hurto en 2007. Es el expediente 2363 de ese año, que se tramitó en el juzgado de Instrucción Uno de Posadas. También pesaba sobre él una causa por violencia doméstica (la 1107/2002).

El ahora buscado es una persona adicta al alcohol y a otras drogas, indicaron fuentes cercanas a esos expedientes.

Elisa de Sousa (47), la mujer a la que baleó y que fue su mujer, fue víctima de violencia y malos tratos por parte del hombre durante años. Tal es así que en 2013, por una orden judicial, Rivero recibió tratamiento en el hogar Amanecer. El Estado provincial colaboró para rehabilitarlo.

El buscado trabajaba en la construcción y, dicen, era bueno en lo suyo, hasta que se accidentó y empezó su decadencia.

En la causa por robo y hurto, estuvo procesado en el año 2010. Luego de esa incursión por la Justicia de Instrucción Penal, volvieron a saber de él por las demandas laborales que inició tras su accidente. Actualmente, esos expedientes están en trámite.

Hace dos semanas, su apellido volvió a sonar, por haber protagonizado algo que pudo haber terminado en tragedia: baleó a De Souza tras una discusión por la tenencia de los hijos de ambos. También hirió a un joven que circunstancialmente estaba en la parada de micros con la mujer.

Rivero es considerado un hombre tan inteligente como peligroso. Espero el momento indicado y luego de estudiar las debilidades del calabozo donde lo encerraron, escapó. Su paradero aún es un misterio.

MAS