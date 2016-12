Fernando Cavenaghi se retiró del fútbol: su carta de despedida

El Torito le puso fin a su exitosa carrera a los 33 años. Jugó en ocho equipos, también en la Selección, y ganó 18 títulos. “Estoy realmente feliz y orgulloso de haber logrado ese sueño de niño”, confesó.

Fernando Cavenaghi anunció su retiro de la práctica deportiva. El Toritoeligió a River para oficializar su despedida del fútbol a los 33 años. Su carrera estuvo plagada de éxitos: representó los colores de ocho equipos, ganó 18 títulos y también jugó en la selección argentina.

En River, Cavenaghi dejó su mejor huella. Estuvo en tres ciclos, en los que ganó nueve títulos (Torneos Clausura 2002, 2003 y 2004, Ascenso 2011/12, Torneo Final 2014, Copa Sudamericana 2014, Copa Argentina 2014, Recopa Sudamericana 2014 y Copa Libertadores 2015). Marcó 112 goles en 2012 partidos.

Sin embargo, todos los hinchas millonarios lo recordarán y le agradecerán por siempre que haya vuelto en el peor momento de la historia de la institución: tras el descenso a la B Nacional. Jugó toda la temporada 2011/12 y, junto con Chori Domínguez y David Trezeguet, lo devolvieron a Primera División.

Fernando Cavenaghi anunció también que “a fines de mayo o principios de junio” hará su partido de despedida en el estadio Monumental. “Será un orgullo jugar el último partido de mi vida dentro de este club tan maravilloso. Espero reventar el estadio y que esté lleno de gente de River que venga a festejar y a disfrutar de un momento con tantas glorias”, expresó.

El club millonario publicó su carta de despedida y además le dedicó un emotivo video.

Hoy es un día especial para mí. Mediante esta carta y un posterior video, anuncio orgullosamente el final de mi carrera deportiva. Más que ponerme triste, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer, hay tantas personas que debería agradecer que no me alcanzaría el día para nombrarlos. Estoy realmente feliz y orgulloso de haber logrado ese sueño de niño que me mantuvo en vilo durante toda mi infancia. Ni con el mejor de los sueños hubiese imaginado vivir tantas cosas emocionantes y especiales en mi vida, agradezco a Dios la oportunidad que me dio de poder lograrlo y, en su mayoría, disfrutarlo.

Como todo en la vida, nada fue fácil. Fui viviendo diferentes estados, empezando por mi infancia yéndome a vivir a esa enorme ciudad a los 12 años de mi vida, pero en busca de ese sueño al cual ningún obstáculo podía quitármelo. Quiero agradecer a mi familia por bancarme y apoyarme en esa difícil decisión de irme lejos de casa a tan temprana edad, pero supieron entender que iba en busca de un sueño, el sueño más hermoso de mi vida.

Gracias a todos mis formadores, tanto en la vida como en lo deportivo. Desde el jardín de infantes hasta el secundario, cada profesor, cada entrenador, cada compañero fueron importantísimos en el aprendizaje de la vida, ya que de cada experiencia uno saca siempre cosas enriquecedoras.

Qué decir de vos, mi querido Club. Cuántas cosas vividas. Desde los 12 años transitando los pasillos y cada rincón, gracias por darme la posibilidad de crecer y de formarme dentro tuyo, gracias por hacerme vivir imborrables recuerdos y emociones. Jamás olvidaré, entre tantas cosas que me tocó vivir, este último partido de despedida levantando la Copa más soñada bajo esa lluvia intensa, ni el mejor cuento hubiese tenido un final tan soñado como el mío. Dentro tuyo reí, soñé, lloré, viví y disfruté. Qué orgullo llevarte tatuado en mi piel.

Gracias a mi esposa e hijos por ese apoyo incondicional, mis padres, abuelos malcriadores, mis hermanos, mis tíos, primos, a mi representante y tantos amigos que fueron fundamentales en el envión anímico y de vida, sobre todo en esos momentos difíciles que me ha tocado transitar y que tal vez uno pensaba que estaba todo perdido.

Gracias a cada presidente del Club y directivos, trabajadores del Club, desde la pensión hasta el colegio, utileros, peluqueros, lavanderos, cocineros, la seguridad… Todos fueron claves para que desde tan chicos nos sintiéramos en casa y más allá de esta lejos de nuestros seres queridos nunca nos hicieron faltar nada, eternamente gracias. Podría hablar y agradecer horas y horas, pero sería interminable.

Gracias al periodismo, árbitros y a cada hincha del fútbol argentino por el respeto. La pasión que se vive en nuestro país no existe en ningún otro lugar del mundo.

Gracias a la Selección Argentina. Qué orgullo vestir esos colores.

Párrafo aparte, agradecer a cada club que en diferentes etapas de mi carrera me llevaron a jugar por sus colores. Gracias por confiar en mí. Orgulloso de los hermosos clubes que me tocó jugar y vivir experiencias únicas, futbolísticas y de vida. Repito: agradecido a la vida por todo lo que me tocó vivir y la carrera deportiva que me tocó jugar. Tal vez más que lo soñado.

Gracias, gracias y más gracias a todos los hinchas “millonarios”. Muy orgulloso de ser parte del Más Grande. Ustedes sí mostraron incondicionalidad hasta en los peores momentos. Qué lindo poder retirarme y ver el Club como se encuentra hoy. Sin dudas, un antes y un después de la barbarie. Volvimos a donde teníamos que estar ¡y para siempre!

Ahora sí y por último (espero no haberlos aburrido), les dejo un resumen estadístico de mi carrera deportiva para que quien no tuvo la posibilidad de seguirla en su totalidad, pueda verlo y disfrutarlo conmigo.

RIVER PLATE

Campeón Clausura 2002 (goleador del torneo, 15 goles).

Campeón Clausura 2003 (goleador de River).

Campeón Clausura 2004 (goleador de River).

Torneo Nacional B y con orgullo (goleador de River, 19 goles).

Campeón Torneo Final 2014 (goleador de River).

Copa Campeonato 2014.

Copa Sudamericana 2014.

Recopa Sudamericana 2015.

Copa Libertadores 2015.

GIRONDIS DE BORDEAUX

Copa de Liga 2007.

Trophee des Champions 2008.

Ligue 1 2009 (goleador del equipo).

Coupe de Ligue 2009.

Trophee des Champions 2009.

INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE

Campeón Gaúcho 2012.

APPOEL NICOSIA

Campeón 2015/2016 (goleador del torneo, 19 goles).

SELECCIÓN ARGENTINA

Campeón Sudamericano Sub-20 (goleador, 8 goles).

Goleador del Mundial Sub-20 (4 goles).

DISTINCIONES INDIVIDUALES

Mejor jugador latinoamericano 2014, premios Fox Sports.

Mejor jugador extranjero 2008, Ligue 1. Premios France Football.

Personalidad destacad del deporte de la Ciudad de Buenos Aires 2014.

Dentro de los diez máximos goleadores de la historia de River, con 112 goles.

CLUBES

River Plate

Spartak Moscú

Girondis Bordeaux

Mallorca

Internacional de Porto Alegre

Villarreal

Pachuca

Apoel.

Infinidad de gracias.

Fernando Ezequiel Cavenaghi.