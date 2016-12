El Ministerio de Ecología desmiente supuesto desmonte en el Parque Provincial Puerto Península

RELACIONADAS Denuncian que paraguayos ingresaron al Parque Provincial Península a desmontar la selva y robar madera

A través de un comunicado el ministerio que conduce Verónica Derna, desmintió que las imágenes que se difundieron primero a través de las redes sociales, y luego en los medios de comunicación, pertenezcan a la reserva provincial. La cartera cuyo objetivo es velar por los recursos naturales de Misiones analizó el video y envió una patrulla de guardaparques, que no encontraron pruebas del supuesto apeo ilegal.

“Ante la difusión pública de un video, filmado por medio de un teléfono celular, que circula en redes sociales y en algunos medios de comunicación, que señalan un presunto desmonte en un área natural protegida bajo jurisdicción provincial, concretamente en el Parque Provincial Puerto Península, ubicado en la localidad de Puerto Iguazú, EL MINISTERIO DE ECOLOGIA Y DE R.N.R de Misiones COMUNICA QUE:

Luego de conocido el hecho se procedió a analiza la información que surge en el video, y se destacó una patrulla del Cuerpo de Guardaparques provincial, los cuales recorrieron en la víspera los límites del área protegida no hallándose vestigios de extracción ilegal de madera. POR ELLO SE DESCARTA ABSOLUTAMENTE que el hecho filmado sea dentro de los límites de Parque Provincial Puerto Península. En la fecha se está trabajando en establecer la localización exacta de los hechos que fueron conocidos publicaciones.

El Parque Provincial Puerto Península posee 6900 has., y se halla lindando al Norte con la Reserva Nacional Iguazú y el municipio de Puerto Iguazú (2.000 has.), al Este con el Parque Nacional Iguazú, al Sur con predios de propiedad de la empresa Arauco S.A, y al Oeste con la Reserva Natural de la Defensa Puerto Península, bajo jurisdicción militar”.