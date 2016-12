Después de su despido, Prat-Gay dará una conferencia de prensa en Economía

Todavía como ministro de Hacienda y Finanzas, hará un repaso por el año económico y se referirá a su salida del Gabinete.

El exministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, dará hoy una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, después del mediodía.

Así lo confirmaron voceros del todavía funcionario que seguirá en funciones hasta el lunes. Ese día asumirán los ministros de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne y Luis Caputo.

Prat-Gay hará un resumen de la gestión económica del año y se referirá al blanqueo de capitales, que cerrará una etapa el viernes con una cifra de entre u$s 50.000 y 60.000 millones declarado.

El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, lo ratificó en diálogo con radio Mitre. E insistió en que la salida de Prat-Gay se debió a sus roces con otros funcionarios. “Muchas veces se habla de equipo, pero no se cree en el equipo”, dijo. “El concepto de equipo no es un verso. Macri decidió este cambio desde esa mirada”, afirmó.

Quintana ratificó además que “no va a haber un cambio en la política económica, porque la política económica es la que decide el presidente Macri”. (TN)