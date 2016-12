Cortó esta foto familiar y la “furiosa” reacción de su madre logró sólo carcajadas

La actitud de la madre le recordó a muchos el comportamiento de su propia progenitora, por lo que se tomaron con humor la particular situación. Abeera Tariq, residente de Maryland, Estados Unidos, durante sus 18 años jamás se había sacado una foto sólo con sus dos hermanos, pues en todas las imágenes estaba su madre, su padre o ambos. Por lo mismo, la joven pensó que era una buena idea aprovechar una de las últimas instantáneas familiares y sacar a su progenitora del cuadro, gracias a un programa de edición, dejando sólo a sus hermanos junto a ella.

Abeera no creyó que su madre tuviera problemas con el hecho, así que decidió publicar la foto en Facebook para que sus amigos conocieran a los jóvenes. Sin embargo, a su madre no le gustó mucho la decisión y comenzó a enviarle hilarantes, aunque furiosos, mensajes.

“¿Por qué me cortaste estúpida? ¡Mal agradecidos! Ustedes están en este mundo gracias a mí. Postea la foto de nuevo y no me cortes”, fueron algunas de las palabras de la indignada progenitora.

A modo de disculpa, la chica publicó las imágenes en su cuenta de Twitter, junto al mensaje: “Corté a mi mamá de una de las cientos de fotos que nos tomamos porque no tenía una sola con mis hermanos. A ella le dolió bastante”.

Precisamente en esta red social fue donde la instantánea comenzó a viralizarse, ya que muchos se tomaron con sentido del humor la reacción de la madre, la cual les pareció bastante divertida y les recordó a sus propias progenitoras.