Cortes de luz: el titular de EMSA negó que haya crisis energética y atribuyó la interrupción el servicio por inconvenientes con el personal

El titular de la Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (EMSA) Sergio Ferreyra habló en una radio de Posadas sobre los cortes del suministro que afectan a toda la provincia. Aclaró que no se trata de una crisis energética sino que las interrupciones del servicio de energía eléctrica responden a que hay inconvenientes con el personal de la institución por deudas y que mañana en el marco de la conciliación obligatoria presentarán una propuesta a los trabajadores.

Sergio Ferreyra, en LT4.

Ferreyra dijo “desde hace un par de días, nosotros estamos viviendo una situación porque tenemos deudas un poquito atrasadas con los empleados y estamos entrando en la conciliación obligatoria. El personal no estaba trabajando en la medida que no entre la conciliación en término, creo que esto se va a resolver y normalizar. Quiero aclarar que no es una cuestión de potencia, sino que en estos momento son contamos con el personal disponible que trabaja en las áreas de distribución. Mañana presentaremos una propuesta de pago, estamos conversando con el gremio, y tuvimos primera reunión que fue la de la conciliación. Estimamos que mañana podemos acercarnos a los puntos para llegar a un arreglo”.

A ello agregó que lo que le propondrán mañana a los delegados gremiales es la oferta económica que está en condiciones de enfrentar la empresa.

“Tenemos las propuestas y esto entra en una mesa de discusión. Es loque la empresa puede ofrecer en materia económica como para zanjar la situación. Hay que aclarar también que esta situación obedece a una cuestión externa que es la quita de subsidios por parte de la Nación que nos modificó variables importantes. En su momento se decidió darle crédito a los usuarios subsidiar también a los industriales y comerciantes. Indudablemente esto nos perjudicó en la recaudación, a lo que se suma el aumento en la tarifa en febrero. Cuando la Nación quita los subsidios pasamos de pagar 20 millones de pesos a CAMESA a pagar 80 millones de pesos”, dijo.

El funcionario también reconoció que una parte de la deuda que se reclama es del año 2015 – en gran parte vacaciones – y que la propuesta que presentarán mañana cubre desde ese reclamo a diciembre de 2016.

“El Gobernador no quiere modificar la tarifa cuando no hay suba de salario, pero desde el Ministerio de Energía de la Nación ya no notificaron que habrá un aumento del 70 por ciento en la tarifa mayorista. Y vamos a ver que pasa porque las paritaria tenemos entendido que se discutirán entre

febrero y marzo. Quizá será el momento de evaluar algún incremento en la tarifa”, consideró.

Asimismo más allá del conflicto con los trabajadores el funcionario remarcó que en estos años se realizaron millonarias inversiones en obras de infraestructura para anillar el servicio de energía eléctrica en la tierra colorada.

“Es importante que los misioneros veamos algunas cosas que se han dado en este último tiempo. Si no tuviésemos estos inconvenientes con los trabajadores por los atrasos generados por una situación ajena a nuestra voluntad, hay qe ver que Misiones tiene una de las inversiones más importantes que se hicieron con un 8 % anual de incremento, lo que resulta en dos puntos por encima de la media Nacional. Hablamos de distribución de energía, una cifra enorme en materia de dinero y esfuerzo muy grande para sostener”.

Ferreyra consideró que Misiones está a la vanguardia en matera de inversiones en el sector de distribución de energía eléctrica con la puesta en marcha de nuevas estaciones transformadoras y líneas de alta y baja tensión.

“En líneas generales estamos trabajando para anillando de los pueblos, como Oberá, Panambí, El Soberbio, Puerto Paraíso y la zona del Moconá. También se suman las nuevas líneas a San Pedro y en no más de 10 días instalaremos los grupos electrógenos en Irigoyen y San Antonio.