Tragedia en Brasil: esta semana deciden cuándo traerán a Erika a Misiones

Empieza una semana clave para Erika Romero (17), la joven que sobrevivió al vuelco del contingente de estudiantes secundarios ocurrido hace poco más de una semana en Brasil y que les costó la vida a tres personas. Ella se encuentra en una sala común y está siendo evaluada de manera constante por los profesionales del hospital de Santo Angelo (estado de Río Grande do Sul) y del Madariaga de Posadas. Cuando decidan que no hay riesgos para su traslado, la traerán de regreso a Misiones.

El gran condicionante para su retorno ha sido la grave fractura de pelvis que sufrió cuando el micro en el que iba con otros 61 secundarios de distintos puntos de Misiones volcó a un costado de la carretera BR 285, entre las localidades de Caibaté y San Miguel de las Misiones.

Erika quedó atrapada en el sector del baño del micro. Fue una de las últimas en ser rescatada y no sentía las piernas cuando la sacaron. Ese mismo día, la operaron en Santo Angelo para reconstruirle la cadera y parar la hemorragia que sufría. Estuvo cinco días en terapia intensiva, en coma inducido.

Pero su recuperación ha sido sorprendente. La semana pasada dejó el sector de cuidados intensivos y pasó a sala común. De todos modos, su movilidad es muy reducida y dependerá de los médicos el momento justo para que emprenda el viaje hacia Misiones.

Desde el día del accidente la acompañan sus padres, que no paran de agradecer a los médicos y enfermeras brasileños por la excelente atención y por la constante preocupación que demuestra por la chica el Gobierno de Misiones, a través del Ministerio de Salud Pública.

En el vuelco perdieron la vida las estudiantes obereñas Luana Centurión (18) y Rocío Martínez (18), de la Escuela Provincial de Educación Técnica 3 y una de las personas que coordinaba el grupo, Agustina Szczerbaty (20).

