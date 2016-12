Para la oposición, tras la salida de Prat Gay viene el ajuste

El despido de Alfonso Prat Gay del Ministerio de Hacienda y Finanzas y las posteriores designaciones de Nicolás Dujovne y Luis Caputo despertaron las voces de la oposición, que vio en el cambio de funcionarios una señal de ajuste próximo.

“Esta renuncia es previsible por los desaciertos y los métodos, también por que el Gobierno buscaba un ajuste más ortodoxo y las internas empiezan a aflorar”, explicó un dirigente massista del Frente Renovador en diálogo con ámbito.com.

“Esperamos que el Gobierno nacional encuentre el rumbo económico, luego de que cierra este primer año con 40 puntos de inflación y el incremento de la pobreza”, agregó.

Tras la salida de Prat Gay, Mauricio Macri decidió desdoblar la cartera económica y nombró a Dujovne en Hacienda y a Caputo en Finanzas. “La división de los ministerios preocupa, ya nadie queda responsable de la política económica”, aseguran desde el massismo.

Caputo es actualmente el secretario de Finanzas y fue protagonista de las negociaciones con los fondos buitres para alcanzar un acuerdo en el “juicio del siglo” con los holdouts, mientras que Dujovne es un economista del riñón del PRO, que asesoró a Macri en temas fiscales.

“Dujovne será quien haga el ajuste económico”, analizan por lo bajo en el FR. “Es un claro indicio de que no miraran el mercado interno ni las pymes. Realmente esperamos que el Gobierno encuentre el rumbo por el bien de los argentinos”, remarcaron.

El exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, se refirió a la salida de Prat Gay y dijo que “la política económica del Gobierno ha dado malos resultados en todos los ámbitos”.

El diputado nacional Axel Kicillof comentó a ámbito.com: “La primera conclusión es que lo que sucedió fue un ‘portazo’ de Prat Gay, por razones que en algún momento conoceremos, y que el Gobierno trata de disimular como algo planeado, como un ‘pedido de renuncia’ por parte de Macri. Pero no podemos darle ningún grado de verosimilitud a esa versión, ningún Presidente remueve a su ministro de economía el primer día de sus vacaciones”.

“Seguramente ahora pretendan que recaiga en Prat Gay la responsabilidad de los desastres que ocurrieron en la economía durante este año, pero la realidad es que hay un solo responsable: Mauricio Macri”, continuó Kicillof y agregó: “El problema, como venimos diciendo desde los comienzos del gobierno, es el plan económico neoliberal. Es un mal plan y encima mal aplicado que tiene las consecuencias lógicas de este tipo de programas: endeudamiento, recesión, pérdida de poder adquisitivo del salario y desempleo”.

Kicillof también abonó a la teoría del ajuste: “Este organigrama expresa un programa neoliberal, que viene con un ajuste, pero poca consistencia macroeconómica de conjunto. Esa es la manera que encontraron para concretar el plan económico de devaluación, perdonarle impuestos a los sectores más ricos y concentrados, apertura de la economía, baja de salarios y endeudamiento”.

En declaraciones a C5N, Scioli sostuvo que la decisión del Presidente de pedirle la renuncia a Prat Gay, “tiene como telón de fondo el ajuste en el Conicet y en Aerolíneas Argentinas”. “La gestión económica se evalúa por los resultados”, remarcó el exgobernador.

En este marco, Scioli apuntó contra el plan económico de Cambiemos, y dijo que “tiene que haber certidumbres y reglas claras para todos los que cada mañana abren un negocio”. “¿Cuál es el plan económico de la Argentina?”, cuestionó.

También el diputado del Frente Renovador, Facundo Moyano, manifestó su rechazo. “La salida del Ejecutivo de @alfonsopratgay es un hecho que preocupa. Aportaba otra visión a un Gobierno que parece encerrarse sobre sí mismo”, sostuvo el hijo del líder del sindicato de camioneros.

El Vicepresidente de la Cámara de Diputados y Presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, se mostró escéptico: “El funcionario saliente no tiene nada para mostrar después de un año de gestión al frente de su cartera”. “Hay que estar muy atentos desde el Parlamento, porque lo que viene puede ser mucho peor, más ajuste y más endeudamiento”, advirtió.

Desde los partidos de izquierda dominaron las quejas. “Prat-Gay hizo un gran trabajo al servicio de los grandes grupos económicos”, sostuvo el dirigente y ex candidato presidencial Nicolás del Caño.

“Más allá de los cambios de ministros, es menester resolver el principal problema argentino: la desigualdad económica y social”, escribió el legislador porteño Roy Cortina.

En tanto para el Partido Obrero, “el despido de Prat Gay es el resultado del fracaso completo de la política económica del gobierno”.

Graciela Camaño, una de las espadas del Frente Renovador en la Cámara de Diputados, criticó el desdoblamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas. “Es el Gobierno que más ministerios ha creado, habitualmente los gobiernos han tenido ocho o nueve ministerios en democracia y la política económica sigue buscando el rumbo. Espero que lo encuentre, por el bien de los argentinos, que hemos hecho un gran sacrificio este año”, señaló la diputada opositora.

“Argentina es un país pobre, y es imprescindible que el Gobierno encuentre el rumbo económico; nos llama la atención un gobierno con 23 Ministerios, no sé si lo hace más o menos eficiente, pero a un año de gestión advertimos que se siguen dividiendo y no me parece adecuado, me parece que habría que tener algún criterio distinto, pero es la potestad que tiene el Gobierno de tomar y despedir funcionarios”, dijo Camaño en diálogo con Radio Mitre.

En tanto, Carlos Heller, diputado nacional Partido Solidario sostuvo: “Mientras el presidente Macri está de vacaciones, despide a Prat-Gay, el ministro del súper endeudamiento externo para pagarle a los fondos buitre lo que éstos exigían y para financiar el déficit fiscal”.

“Nicolás Dujovne, flamante ministro de Hacienda, ha dejado bien en claro en sus escritos periodísticos su preocupación por el elevado déficit fiscal, que propuso reducir para el próximo año, así como la necesidad de bajar los costos laborales y eventualmente acceder al financiamiento del FMI”, sostuvo Heller.