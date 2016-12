Denuncian que paraguayos ingresaron al Parque Provincial Península a desmontar la selva y robar madera

A través de las redes sociales, un vecino de Eldorado publicó un video que está siendo viralizado en la zona norte, donde un pescador de Wanda –que no quiso exponerse públicamente- filmó y compartió lo que descubrió: senderos y surcos que fueron abiertos para realizar apeo ilegal dentro del área natural protegida en Andresito, al límite del Parque Nacional Iguazú. “Se puede ver el desmonte y como prepararon las planchadas de madera nativa dentro del Parque Provincial Pto. Península, a la altura del km 1.900”, denuncia el pescador en el video.

“Son paraguayos que entran a robar nuestra madera nativa y desforestar la selva del parque provincial, los ví el 22 de diciembre cuando ingresaban, y el sábado regresé a la zona y me encontré con esto”, asegura el pescador.

Ver video https://www.facebook.com/mario.a.steyer/videos/1183767625076900/

En el video relata como descubrió el desmonte en el Parque Provincial. “Estuve el 22 de diciembre pescando en la zona, y veo cuando ingresaban paraguayos al Parque a la altura km 1900. El sábado 24 volví al lugar a pescar, y quise ver lo que hicieron. Ingresé caminando y ya a unos 15 minutos del río y dentro del Parque se puede ver ya las planchadas preparadas y los troncos de los árboles cortados de la selva nativa, incluso tablas aserradas en el lugar. Los paraguayos ingresan, depredan nuestra selva y roban madera nativa y no se hace nada para detenerlos”, expresó en el audiovisual que decidió publicar anónimamente el pescador, ya que también está prohibido pescar en la zona y si bien asegura que es para subsistencia y no es un “depredador” , la legislación vigente tampoco permite la pesca en la zona.

Mario Steyer, de Eldorado, compartió el video en su facebook y en diálogo con ArgentinaForestal.com sostuvo que “desconozco el origen del video pero no tengo dudas que esto sucede y nada se hace, porque tengo campos y veo que esto pasa desde hace tiempo en áreas de bosques nativos, no me extraña”, expresó.

“Es impresionante el rumbo que abrieron dentro del parque, hay planchones de madera nativa preparada para volver y llevarse más del apeo ilegal que hicieron en todo el sendero, se ven palmitos cortados y otras especies de valor. Esto es tierra de nadie, es impresionante como están depredando y nadie hace nada. Estoy indignado”, se escucha en el relato del pescador durante su filmación.

Parque Provincial Península

El parque provincial Puerto Península este año tuvo varias denuncias por la amenaza de los cazadores furtivos a los guardaparques que cuestiodiaban el puesto, y que finalmente debieron abandonarlo porque fue incendiado hace algunos meses y no se restauró el puesto de control.

Es un área natural protegida ubicada en Andresito, al límite de la localidad de Puerto Iguazú. Fue creado sobre una superficie de 6900 hectáreas por Ley 4047, en el año 2004 con el objetivo de preservar una zona de gran valor ambiental, tanto por sus características propias específicas como por su ubicación, inmediata al área del Parque Nacional Iguazú, favoreciendo de este modo la protección general de la región.