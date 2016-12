Crucero y Guaraní inician la pretemporada en algunos días con objetivos diferentes

Bien marcados serán los objetivos de los equipos misioneros que jugarán en el 2017 los torneos más importantes del fútbol argentino. Por un lado Crucero debe cambiar la pobre imagen brindada en el primer semestre y apuntar a no tener problemas con el descenso y ver para que está en las fechas finales. Por su parte Guaraní arranca último en los promedios de su zona en la Reválida y si bien el objetivo el pelear el ascenso, será una tarea dura para los dirigidos por Sebastián Pena.

Crucero vuelve al trabajo el 4 de enero y tendrá poco más de dos semanas para poner a punto el equipo que jugará lo que queda de la Nacional. Anteúltimo en la tala, el conjunto del “Chulo” Rivoira debe mejorar mucho y sacar resultados si no quiere tener sustos con el descenso a mitad de año. La campaña ha sido pobre, tal es así que hace algunas fechas debió dejar el cargo de entrenador Miguel Salinas pero con Rivoira tampoco aparecieron los resultados.

En cuanto a refuerzos solamente se confirmó la llegada de Leandro fernández, un juvenil de Belgrano que llegó a debutar en primera pero que últimamente estaba jugando en la reserva.

La pretemporada para el Colectivero se inicia el 4 de enero y ya el 21, en principio, jugará de local por la fecha 22 del certamen ante Los Andes, de no mediar algún cambio a último momento.

La Franja y sus dos caras

Por un lado en Guaraní quieren pelear por el ascenso y tomarse la Reválida como una gran revancha por la floja campaña. Sin embargo, no será una tarea sencilla ya que hasta el momento no llegó ningún refuerzo y ya no está el gran símbolo como lo era Cristian Barinaga, quien se marchó a Agropecuario de Carlos Casares donde será dirigido por el Chaucha Bianco. Ambos consiguieron el ascenso a la B Nacional hace unos años pero hoy la realidad es muy distinta, al menos para el club misionero ya que el nuevo equipo de Barinaga tiene todo para pelear el ascenso.

Los dirigidos por Sebastián Pena vuelven el martes 3 de enero a las prácticas y de acuerdo al fixture dado a conocer desde AFA, el 29 de ese mes comenzarán a disputar la Reválida y el rival de turno en la primera jornada será Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba.

La zona también está integrada por Sol de América de Formosa, Gimnasia y Esgrima de concepción del Uruguay, Defensores Pronunciamiento de Colón (Entre Ríos) y Libertad de Sunchales. El equipo misionero es el que empieza con el promedio más bajo de la zona junto a So.l de América que está encima por apenas unos puntos

Como se juega La Reválida

Los dieciocho (18) clubes que no clasificaron a la Segunda Fase se agruparán en tres (3) zonas geográficas de seis (6) clubes cada una (“A”, “B” y “C”).

Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a dos ruedas (dentro de su zona), en partidos de ida y vuelta, iniciando con puntaje cero (0) todos los participantes. Clasifican a la Segunda Etapa el 1º y el 2º de cada zona (Total: 6 clubes).

Régimen de Descenso

Finalizada la Primera Etapa de la Fase Reválida se confeccionará por zona la Tabla General de Promedio de Puntos (se determinan dividiendo los puntos por la cantidad de partidos jugados en la Primera Fase y Primera Etapa de la Fase Revalida), el 6to promedio de cada una de las zonas descenderán al Torneo Federal “B” Edición 2017 (Total: 3 equipos).

MAG

EP