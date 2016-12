Blanqueo de capitales: última semana para evitar la multa del 10%

Para quienes decidieron plegarse al Régimen de Exteriorización de Activos queda esta semana para evitar la multa del 10%, de lo contrario tendrán tiempo sólo hasta el próximo 31 de marzo pero en ese caso la multa se eleva al 15%.

Faltan pocos días para que termine la segunda etapa del blanqueo y crece el optimismo en el sector privado sobre los resultados alcanzados. El próximo día 31 de diciember cierra el sinceramiento fiscal y la AFIP no da señales de prorrogar los plazos establecidos, pese a que el cuello de botella operativo está trabando un buen nivel de adhesión.

Por eso mismo es que crecieron las recomendaciones de los diferentes consultores, contadores y asesores económicos y financieros a sus clientes para optar finalmente por la suscripción de los bonos Global 17 y Bonar 17, como una vía para ganar tiempo, evitar el pago de la penalidad del 10%.

La primera fase del blanqueo finalizó el 31 de octubre, con el vencimiento de la apertura de la cuenta especial. Sin emabrago, de todos modos, luego hubo una extensión que permitió blanquear hasta el 21 de noviembre de 2016, no así la apertura de la cuenta.

Ahora la próxima fase es más relevante porque en caso de no respetar el vencimiento, el costo, en algunos casos, puede implicar pagar un 50% más de tasa del impuesto.

Cabe señalar que el costo para los bienes inmuebles sitos en el país o en el exterior pagarán un 5% sobre el valor de plaza, independientemente de la fecha en que se haga la adhesión.

Ahora bien, en cuanto a los activos, incluidos los inmuebles, que sumados no superen los $305.000, en ese caso no deberán pagar nada. En cambio, si los bienes que se valúen entre $305.000 y $800.000, en ese caso pagarán el 5%, independientemente la fecha en que se haga la presentación. Cuando los bienes superen los $800.000, que no sean inmuebles, si se declaran hasta el próximo 31 de diciembre, la alícuota será del 10%. Si los bienes se declaran hasta fines de marzo del próximo año, la tasa se incrementa al 15%. Al respecto, hay que tener en cuenta que si se entregan títulos Bonar o Global 2017, la tasa se reduce del 15% al 10%.