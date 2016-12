Las naftas subirán un 8% a partir de enero

Así lo confirmó Raúl Castellanos, secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles. La nafta súper superará los $ 18 y la premium excederá los $ 20. A mitad de año, los precios serán “libres”.

Raúl Castellanos, secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles, señaló hoy que “aparentemente en la primera semana de enero” podría subir el precio de las naftas en todo el país.

Consultado sobre si se viene un aumento en el valor del combustible al público consumidor, Castellanos dijo: “SI, efectivamente. Estaba pactado para agosto, después se pospuso a noviembre y se viene ahora la semana que viene”.

De acuerdo al directivo, la suba rondará el “8 por ciento”.

Con la remarcación, el litro de nafta súper superará los $ 18 en Buenos Aires, mientras que el combustible premium cruzará la barrera de los $ 20, y hasta podría quedar cerca de los $ 21.

En el ministerio de Economía y el Banco Central le habían pedido a la jefatura de Gabinete que no avalara ese nivel de aumentos, para no alimentar las expectativas de inflación para el año que viene. En ese sentido, Aranguren abordó ayer el próximo aumento, de aplicación en enero, pero no se refirió a los siguientes.