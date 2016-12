Barinaga confirmó que deja Guaraní para sumarse a Agropecuario

El capitán y referente de los últimos años en La Franja aclaró que “hace dos meses que tomé la decisión de irme”. No contó los reales motivos de la decisión aunque dijo que “pasaron cosas en el club con las que no estoy de acuerdo. El último mes la pase mal. No quiero renegar más”.

Cristian Barinaga (Radio Libertad)

“Si, me voy a Agropecuario. Yo tenía contrato con Guaraní hasta junio pero con una cláusula para salir en diciembre. Vamos a jugar el Nonagonal del Federal A para pelear por el ascenso”. Lapidarias palabras de Cristian Barinaga para confirmar lo que ya era secreto a voces: deja La Franja y seguirá su carrera en club Agropecuario de Carlos Casares, de la misma categoría.

En diálogo con Radio Libertad, el 10 franjeado y uno de los máximos ídolos de los últimos años aclaró que “la decisión la tomé hace dos meses. Pasaron cosas en el club con las que no estoy de acuerdo y yo no soy nadie para cambiarlas”.

No brindó detalles de los reales motivos de su decisión aunque contó que “en el último mes la pasé mal, no quiero renegar más. Quiero disfrutar más del fútbol y por eso decidí aceptar la propuesta de Agropecuario, un club nuevo donde hay gente que conozco y en donde vamos a pelear cosas importantes”.

No descartó un regreso en el futuro, “quizás como entrenado, nunca se sabe” y desestimó los rumores de supuestas diferencias con Julio Barraza, uno de los más veteranos del plantel franjeado. “Con el Negro somos grandes amigos”.