Fueron a pasar un fin de semana en familia y todo terminó de la peor manera

Una familia había decidido pasar el fin de semana de pesca en un balneario municipal de la localidad cordobesa de San Marcos Sierra, conocido como Quilpo, pero todo terminó de la peor manera.

Un hombre, identificado como Cristian y que disfrutaba de la actividad junto a su hija, debió ser internado tras ser mordido por una tararira que le perforó una arteria y le provocó un gran pérdida de sangre.

“Debe haber sido un pez bastante grande por la herida que tengo. Me pegó en el brazo y a los segundos, cuando me agaché para levantar a mi nena, me mordió en tres dedos”, relató Cristian que también confesó tener experiencia en el tema de la pesca.

Los médicos le recomendaron reposo aunque, explicó, “tengo que seguir yendo a curación, por las dudas que se vuelva a abrir la herida”.

Las tarariras habían sido noticia en 2011, cuando un grupo de amigos había pescado una con tres ojos en la ciudad cordobesa de Embalse.